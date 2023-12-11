獨／撤場到一半！大巨蛋爆「人員受困電梯20分鐘」　痛批遠雄罔顧安全

▲亞錦賽冠軍戰於10日晚間在大巨蛋登場，吸引將近2萬2000名球迷進場觀戰，但賽前卻爆發鼠患問題，賽後更鬧工作人員卡電梯烏龍。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」於10日落幕，由於此為台北大巨蛋首次舉辦國際賽，加上觀眾席開放最高2.2萬人入場，使場地設備受外界關注。但有工作人員向《東森新媒體ETtdoay》爆料，10日冠軍賽結束進行散場作業時，發生一起人員受困電梯將近20分鐘烏龍，痛批遠雄罔顧工作人員安全，未確認電梯內是否有人就關閉設備。

台北大巨蛋舉辦亞錦賽引發外界關注，只要有中華隊上場的場次，更是一票難求，但從售票到比賽結束，大巨蛋不斷被議員、網友揭露出問題，包括黃牛票橫行、天花板漏水、比賽中警鈴大響、民眾受困樓梯間等狀況層出不窮。

就在冠軍賽開打前夕，民進黨台北市議員許淑華更揭發地下室爆「鼠患」問題，擔憂老鼠咬壞轉播設備電線，恐鬧出國際笑話；不僅如此，有工作人員向《東森新媒體ETtoday》投訴，大巨蛋10日晚間亞錦賽冠軍賽結束，進行撤場作業時，竟然發生工作人員卡在電梯裡的烏龍。

目擊的工作人員爆料，10日晚間約10時52分左右，有一名同仁要從地下二樓前往地下一樓的觀眾席進行撤場作業，推著一台非常顯眼的大型推車搭電梯，結果遠雄卻突然關閉設備，造成該人員受困電梯近20分鐘，連忙對外求助後，直至晚上11時20分遠雄人員才幫忙開門協助脫困，卻連一句抱歉都沒有講，態度相當不佳。

工作人員也納悶，儘管有預告電梯、手扶梯要整修，提醒現場人員改走電梯或貨梯，但每台電梯內都裝有監視攝影機，遠雄如果要進行關閉維修，看到電梯內有人的話，怎麼還會關閉系統？且工作人員光是賽後整理就相當忙碌混亂，需要使用電梯大量搬運物品，痛批遠雄忽略工作人員的工作需求。

對此，遠雄巨蛋公司回應，台北大巨蛋體育館內電梯目前由協力廠商負責控管，20日亞錦賽冠軍戰結束後，協力廠商未先確認是否有工作人員使用中，就將電梯關閉，遠雄巨蛋公司獲報後，立即通知協力廠商重新開啟，幸未造成工作人員危險，未來遠雄巨蛋公司也將加強督導，避免類似情況再次發生。