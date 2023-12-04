單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

▲新北市副市長劉和然（左六）頒發助學金給11名建教生。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今舉辦「產學合作‧攜手育才」企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮，表揚50多家提供產學合作機會的企業，以及4所建教考核一等的學校，會中也頒發獎助學金給11名建教生，每人最高可獲得6萬3500元。

新北市副市長劉和然今頒獎給東龍珠、振發實業、映像、自強工程、和泰汽車、台北喜來登、曼都國際股份有限公司等7家「傑出貢獻企業獎」，以及產學合作達10年38家、20年4家、30年4家，以及建教考核一等4所學校。

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新北教育局表示，從109年首創建教合作圓夢獎助金方案，是全國唯一補助經濟弱勢且學業優秀的建教生，今年特別感謝社會大眾及企業持續投注愛心善款，擴大補助金額，每生最高可獲6萬3500元獎助金，本次有11名建教生獲獎肯定。

莊敬工家美容科3年級學生鍾曉雯表示，家中是單親家庭，父親身體狀況不佳只能打零工，且尚有年幼的弟弟及妹妹，經濟負擔沉重，因而就讀建教班，除了可以培養ㄧ技之長又可賺錢貼補家用，就學期間也考取美容及美髮丙級雙證照。這次很榮幸能獲得建教圓夢獎助金的補助，解決生活的燃眉之急，未來一定會努力發揮所長回饋社會。

瑞芳高工榮獲「建教考核一等」，校長潘泰伸說，學校自民國59年就開始辦理建教合作班，是北北基地區唯一也是最早辦理建教合作的公立學校，每年眾多建教生投入業界，受到企業青睞，不但就近延攬人才促進在地就業，更鞏固技職專業技術人才。