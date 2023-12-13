新冠疫情又升溫...明年1月達高峰　南投50+打莫德納疫苗有好康

▲50歲以上長者凡即日起接種莫德納XBB.1.5疫苗，可獲贈禮品1份。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台COVID-19疫情又升溫：本土確定病例截至12月11日止累計2萬6497例、死亡病例累計3614例；南投縣衛生局提醒，目前臨近年底跨年假期與春節連假，民眾更應儘早接種疫苗，即日起凡50歲以上於13鄉鎮衛生所接種莫德納XBB.1.5疫苗，即送口罩1盒或其他禮品1份。

衛福部疾病管制署評估，這一波疫情將於明（113）年1月中旬至1月底達到高峰，同時也是流感與RSV等呼吸道傳染病的流行期；縣府衛生局長陳南松表示，年底連假將至，除做好防疫措施以防範流感、COVID-19與RSV三面夾擊，因疫苗接種後產生抗體需約14天時間，及時接種疫苗、增加保護力是預防病毒最有效的方式，出遊探親時才能保護自己，也保護家中抵抗力較低的家人。

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陳南松說，50歲以上民眾於衛生所接種莫德納XBB.1.5疫苗，除可獲贈口罩1盒或其他禮品1份，也可同時於身體不同部位（同一手臂接種兩種疫苗，建議距離至少2.5公分）接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗，也可間隔任何時間接種其他疫苗。

衛生局指出，接種COVID-19疫苗可逕洽全縣合約院所預約，或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Wvj7Yk），接種流感疫苗請詳見全縣流感疫苗合約院所名冊（https://reurl.cc/y6oo9D），若有接種疫苗等相關疑問，請洽防疫專線049-2220904。