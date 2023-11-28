國內呼吸道疫情連7周降！羅一鈞：黴漿菌低度流行「不像大陸激增」

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，至少7種病毒同時流行，不但引起世衛關切、台灣也提高戒備，就怕遭受波及。疾病管制署副署長羅一鈞今（28）日公布最新疫情監測，國內呼吸道疫情已經連續7周呈現下降趨勢；另根據林口長庚醫學中心資料，黴漿菌占呼吸道病原比例僅不到1%，屬於低度流行，並沒有像中國大陸激增趨勢。

▲疾管署發言人羅一鈞說明國內呼吸道傳染病疫情現況。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲國內呼吸道傳染病疫情現況。（圖／疾管署提供）

疾病管制署今（28）日表示，上（11/19-11/25）門急診類流感就診人次為52,361人次，羅一鈞分析，國內呼吸道疫情在9月底達到高峰之後，過去7周整體呈現下降趨勢，沒有像中國大陸呼吸道疫情大舉攀升。

近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒（32%）為多，其次為腺病毒（26%）、副流感病毒（14%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

中國大陸多重呼吸道疫情中又以黴漿菌最受關注，羅一鈞說明，黴漿菌非病毒分離可以檢驗，但透過林口長庚醫學中心資料顯示，國內黴漿菌在呼吸道病原占比僅1%不到，處於低度流行。

也由於黴漿菌症狀沒有像流感那麼嚴重，可能比較往診所就醫，監測黴漿菌到醫院就醫、住院占比也相當低。羅一鈞說，社區不是沒有黴漿菌，不過整體評估目前並沒有大流行。

至於坊間有診所使用黴漿菌快篩協助民眾確診，台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀表示，一般民眾沒有必要這樣做，因為黴漿菌快篩不像新冠肺炎有家用快篩，僅有醫用快篩，且需要抽血檢驗，加上有一定比例的偽陽性問題。其實臨床治療也不太會常規做血清抗體檢驗，而是依據症狀給予藥物治療，建議疑似有症狀還是盡快就醫。