美麗島民調／「侯康配」緊追「賴蕭配」　 雙北、桃竹苗侯康一支獨秀

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》13日公布第88波追蹤民調，根據結果，民進黨「賴蕭配」支持度34.7%暫居第一，與上次87波相比下滑0.4個百分點；「侯康配」31.2%第二，下降1.3個百分點；民眾黨「柯盈配」支持度16.8%，微幅下降0.2個百分點。值得注意的是，藍綠白三組候選人支持度都有微幅下滑的趨勢。

▲美麗島今日公布第88波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）



《美麗島電子報》第88波民調，調查時間為本月8日、11日跟12日，從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有91.9%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有93.6%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有85.2%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有68.0%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有80.9%支持「賴蕭配」。

而在區域方面，「賴蕭配」在第87波民調中，新北市、台北市、中彰投、雲嘉南、高屏地區的支持度皆勝過「侯康配」與「柯盈配」，「侯康配」則在桃竹苗、基宜花東澎金馬地區的支持度勝過「賴蕭配」與「柯盈配」；不過，此次民調數據結果，新北市、台北市、桃竹苗、基宜花東澎金馬地區都由「侯康配」支持度奪冠，僅中彰投、雲嘉南、高屏地區「賴蕭配」支持度拿下第一。

另在年齡部分，20-29歲中32.4%支持「柯盈配」、30-39歲中有29.9%改為支持「賴蕭配」、40-49歲中有36.3%支持「賴蕭配」、50-59歲中有39.9%支持「侯康配」、60-69歲中有43.5%支持「侯康配」、70歲以上則有44.1%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有31.2%，認為「應換成國民黨做」的為29.4%、「換成民眾黨做」的僅有14.7%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達47.1%受訪者不認同，37.9%受訪者認同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月8日與11、12日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。