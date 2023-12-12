普華永道估港府明年仍赤字　不建議再發消費券

▲香港近年經濟表現不佳，政府財政收入也受到影響。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際會計師事務所普華永道（PricewaterhouseCoopers）預估，受股票印花稅調降、房市下跌，以及地皮流標等影響，香港政府明年可能再度財政赤字，不建議再派發消費券。

根據香港電台報導，普華永道香港稅務合夥人王曉彥提到，香港政府今年股票印花稅收入受市場環境影響，加上多塊地皮流標，拖累政府收入，預計未來幾年的財政狀況將持續面對壓力，下個財政年度未必能立刻恢復盈餘。

王曉彥說，不建議再派發消費券，甚至成為經常性支出，應從吸引人才和企業等方面提升競爭力。

王曉彥指出，目前港府財政儲備相當於11個月政府支出，雖然形勢困難，但在支出控制做得不錯，財政仍算健康，也比疫情期間改善，未來何時能恢復盈餘，要看全球經濟等因素而定。

王曉彥提到，港府將股票印花稅由0.13%下調至0.1%，交易量不變，將會影響2%的政府收入，但若能刺激股市交投，稅收仍有望填補；住宅印花稅則涉及複雜問題，例如樓市受到高利率、樓價預期和地緣政治局勢等影響，外來人才先免後徵會否鼓勵置業需求等，還需要時間觀察。

不過，王曉彥也強調，港府正透過投資移民計劃和發展家族辦公室等吸引人才和投資，未來幾年落戶香港的企業更有望帶來高達300億元的投資額，建議更大膽支持外來人才在港落地生根，例如提供免息貸款置業，並透過豁免今年度的個人利得稅、薪俸稅等，減輕納稅人的生活成本負擔。