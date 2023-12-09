不是買雞排！士林夜市「1美食」排到馬路口　他直呼：終於能吃到

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不是買雞排！士林夜市「梅花糕」排到馬路口　他直呼：終於能吃到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲這家「梅花糕」吸引許多人嘗鮮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

夜市內常販售「隱藏美食」，所以很多台灣人、國外觀光客都喜歡去逛逛。近日有網友到士林夜市時，發現有個攤子超受歡迎，至少有5、60人在排隊。本有網友看到後，以為觀光客在排士林夜市非常有名的雞排，但實際上則是「梅花糕」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他第一次在士林夜市看到這麼誇張的排隊人潮。從他貼出的畫面可見，這個攤子的排隊人數至少有5、60人，且已排到馬路口，可見其熱門程度。

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由於該處有一家非常有名的雞排攤，因此有網友看到後，便拋問「是雞排嗎？」原PO則在留言處貼出另張照片，透露眾人在排的是「梅花糕」。

其他網友得知後，紛紛留言討論，「台灣終於能吃到南京小吃」、「久違的人潮」、「我也以為在排雞排，原來它終於被超越了」、「看到排隊就是放棄」、「我以為耶誕城跑去士林了」、「我以為是排雞排，感覺這都一陣子而已，後續一家一家開，不稀奇了」、「這個上星期我有吃過，還不錯」、「我還是吃車輪餅就好了」。

據了解，梅花糕是大陸有名的傳統糕點，其外型似梅花，外皮酥脆、甜而不膩，內餡有紅豆、芋頭、香蕉等多種口味。之前有饕客前去品嘗後，直呼梅花糕熱呼呼的、很燙口，非常適合冬天吃。

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