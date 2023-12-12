▲三商巧福歡慶40周年。（圖／三商巧福提供）

記者邱晟軒／綜合報導

為慶祝40周年慶，知名牛肉麵連鎖店三商巧福宣布推出多項超值優惠。活動期間，招牌口味「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」特價95元；另外，凡持有身分證字號中有連續數字「40」的顧客，購任一主餐更可免費獲得「滷排骨」一份。

三商巧福今（12）日在臉書粉絲團驚喜宣布，慶祝40周年慶，自12月12日起至12月20日期間，原價145元的「原汁牛肉麵」和原價120元的「紅燒排骨飯」，均享特價95元。

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為回饋長期支持的顧客，即日起至12月14日，三商巧福特別針對身分證字號中有「40」的民眾推出加碼優惠。只要身分證號碼中有固定連續數字「40」（不可跳號或順序顛倒）的民眾，至門市購任一主餐即可獲得「滷排骨」（原價50元）一份。

▲三商巧福慶祝40週年慶，原汁牛肉麵特價95元！（圖／三商巧福官方網站）

另外，配合雙12優惠，多家速食業者也加入雙12狂歡，麥當勞推出「5大品項買一送一」，只要滿38元輸入優惠碼「NUG」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「酥嫩雞翅」、「薯餅」、「經典美式咖啡（冰／熱）」等品項的買一送一優惠。不過，需注意每筆訂單僅限使用一次，外送平台則不適用此活動。

拿坡里即日起至12月17日止推出「1公斤腿排桶買一送一」優惠，原價900元限時特價450元，不論內用、外帶皆可享優惠。