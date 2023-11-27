不考慮進口牛！台南牛肉湯店推大胃王賽、熟成牛肉湯救國產牛

記者陳詩璧／台南報導

肉牛牧場業者試著打造台版F1混種牛、黃雜牛等，取代公乳牛，再到台南牛肉湯第一線的店家，目前雖然大多都靜觀其變，但也有些業者試著打造國產牛其他周邊產品，包括了國產牛牛肉乾、國產牛熟成牛肉湯，也有業者推出全牛大餐和牛霸王麵大胃王挑戰賽，試著讓台灣國產牛可以有更多元的運用。

台南鴻品牛肉湯業者張志宏開發新國產牛肉料理，15公斤重的牛霸王麵，使用了台南在地師傅製作的皮帶麵、牛小排、牛尾中段以及現切的溫體牛肉片，最後再加上特調高湯，一碗重量達15公斤，大約是6到8人的份量，想嚐試的民眾得提早三天預訂。



▲鴻品牛肉湯業者不斷開發新菜單，這碗「牛霸王麵」重達15公斤重，民眾只要在1小時之內完食，不但這碗免費，還另外送上5800元紅包。（圖／記者林挺弘攝）

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張志宏推出「牛霸王麵」大胃王挑戰活動，若挑戰者在1小時內吃完，牛霸王麵5800元的費用免付，業者還送你5800元當獎金。這個月就有大胃王新秀「泡芙」前往挑戰，雖然沒能在1小時內完食，拿獎金，但她最後還是整碗吃光。

▲大胃王新秀「泡芙」挑戰牛霸王麵，可惜最後沒能在規定的1小時內完食，落入失敗區。（圖／鴻品牛肉湯市政府店提供）

鴻品牛肉湯老闆張志宏說，台南目前有店家採用一半溫體牛、一半進口牛的方式供應，降低衝擊。但他認為進口牛肉只有軟，沒有鮮也沒有甜，和溫體牛無法類比。除了牛霸王麵之外，張志宏也在研究「全牛大餐」，希望提升產品附加價值，讓售價提升、消費者也覺得物超所值，減緩未來可能增加的衝擊。

文章牛肉湯老闆蔡志福說「不會考慮進口冷凍牛肉的作法，若這樣做，就代表你在脫離這個行業了！」他目前能夠做的，就是先維護好品質，不要先亂了陣腳。

▲台南晶英酒店主廚試著用熟成溫體牛，做成洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯，除了牛肉之外，還吃得到雨來菇韭菜花。（圖／記者陳詩璧攝）

而也有推出牛肉湯料理的晶英酒店，在2023年台南牛肉湯節-國產牛推廣活動上也推出「洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯」採用的牛肉就不是「純」溫體牛，而是經過熟成的手續，讓國產牛肉有更多元的發揮。

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