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5星座領完年終　轉職發大財

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲許多公司將發年終獎金。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分，雙子座、天秤座、巨蟹座、射手座和處女座領完年終獎金，轉職發大財。

第五名處女座：表現不俗，切莫得意

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2024年處女座在職場上表現不俗，對工作上愈來愈有想法的你，也愈來愈明白要怎麼應對工作上的人事物，當然你還在學習的階段，不能因為嚐到一些甜頭而得意忘形。另外，想要創業的人會創業成功，好運不斷發生。

第四名射手座：一帆風順，化解困境

2024年在職場上可說是一帆風順，即使工作上遇到千奇百怪的狀況，最後都能圓滿解決，所以不要太擔心你目前的處境與狀況。也許目前的你不一定滿意現在的工作事業，但你要相信一件事，這已經是老天最好的安排。

第三名巨蟹座：超越以往，拓展人脈

2024年巨蟹座在職場上有機會接觸不同以往的人際關係，這對你來說會是一波新的人脈，要好好把握共同出遊及團體活動的機會，因為這些日後都可能會變成你新的商機。而想要轉職的巨蟹座，也能換到更好公司。

第二名天秤座：脫穎而出，保持謙虛

2024年天秤座在職場上你的表現競爭力很強，很多人會視你為值得學習的範本，如果有人要來跟你討教，你也可以虛心交流一些意見，會讓你學到不少事物。若遇到以前的同事，來向你推薦哪個工作很好，甚至推薦你過去，你可以好好考慮，因為有機會換到非常好的公司。

第一名雙子座：扶搖直上，金蟬脫殼

2024年雙子座在業績上會有亮眼的表現，很適合在業績方面多作加強。同時2024年你也會是團體中矚目的焦點，可以利用這段時間與各界好友打好關係，這樣對你的名聲會大大加分，在業績方面也能蒸蒸日上，但要留意下屬小人說你壞話。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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