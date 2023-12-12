阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

▲▼73歲邱姓老翁騎機車從彰化到東勢，迷途受困在龍安橋前，員警將他帶回所內並通知家屬。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

一名七旬老翁昨(11)日凌晨從彰化花壇騎機車出門，晚間卻迷途到東勢龍安橋，還因為機車沒油受困，民眾看見後向警方報案要求協助。東勢警方獲報後前往協助，將老翁請回所裡休息並通知家屬前來帶回。

東勢警分局茅埔派出所警員張鈞萍獲報後，立即前往現場查看，73歲邱姓老翁表示，其騎乘機車返家途中，因機車沒油而無法發動受困路中。員警詢問老翁姓名及住所，得知邱姓老翁戶籍在彰化縣永靖鄉，再詢問其騎乘機車要前往何處時，邱姓老翁卻指著往和平區的方向，告訴員警他要騎乘機車返回彰化縣花壇鄉(住家)，而且表示其凌晨兩、三點就獨自騎車外出晃晃，現在想要返家休息，卻沒想到途中機車沒有油而困在路邊。

員警見邱姓老翁表情睏倦且擔心老翁自行返家又迷路，欲帶老翁先返回派出所休息並通知家屬到場，但邱姓老翁卻堅持機車加滿油後要自行騎車返家。經警方積極勸說與耐心安撫之下，邱姓老翁終於願意先返所休息，同時警方亦迅速聯繫其家屬到場。

老翁兒子得知父親獨自騎車前往臺中市東勢區也十分驚訝，立即前往茅埔派出所接父親回家。老翁兒子向警方表示，其父親獨自居住於彰化縣花壇鄉，平時喜歡到處騎車繞繞，但從來都沒有騎車到這麼遠的地方，一早接獲警方通知，得知父親獨自騎車至臺中市東勢區嚇一大跳，趕緊到派出所將爸爸帶回家，對於員警協助一再表達感謝之意。

茅埔派出所所長洪存孝表示，家中若有年長者請家屬務必時常確認長輩動態，減少讓長輩獨自外出避免危險。警方最近亦加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，一旦長者走失和親友失聯，可提高尋獲後辨識身分的機會，能讓警方儘速協助長者找到回家的路。