▲中華電信5G專網創新應用，壽山動物園智慧觀光科技新體驗。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

高雄市觀光局積極打造「新動物園運動」願景，將壽山動物園的軟、硬體一次升級；園方攜手中華電信及亞旭電腦團隊，導入了多樣全新5G互動科技服務串連APP系統，遊客可以透過壽山動物園官方APP，使用園區智能定位導覽服務、AR集點與多項互動遊戲，就算你已經離開動物園，仍可透過直播將明星動物化身你手機裡的視訊萌寵，隨時隨地療癒心情。

▲▼高雄市觀光局積極打造「新動物園運動」願景，將壽山動物園的軟、硬體一次升級。（圖／記者謝盛帆攝）

動物園每到週末假日絕對是爸爸媽媽遛小孩的好去處，隨著科技的發展與普及，高雄壽山動物園旅遊體驗再升級，導入中華電信5G專網技術服務，攜手亞旭電腦團隊優化園內智慧觀光科技。遊客進到園區不用再拿著導覽地圖找得暈頭轉向，點下導航功能鍵，就能輕鬆抵達想找的動物位置。導覽體驗升級，園區內還新增許多互動遊戲，透過手機體驗彩繪動物、AR尋寶解謎包，動物園另也導入了全新的互動科技體驗，遊客不僅可與園區人氣動物AR合照，亦能創作3D虛擬動物，增添遊園樂趣。

▲▼中華電信導入5G專網網路架構，結合中華電信自主研發的MEC、亞旭電腦5G小基站及核網基礎設施，延伸園區場域訊號覆蓋率。（圖／記者謝盛帆攝）

高雄觀光局長高閔琳表示，「在後疫情時代民眾都很重視，是不是有新的一種體驗服務，特別是壽山動物園，在新動物園運動改造之後，除了硬體的部分，我們也希望在軟體跟遊客的參觀跟體驗上有新的一個感受。」測試期間高閔琳局長親身體驗，對於流暢的網速、APP即時回應不卡頓的服務特別有感，「我們現在是結合新的技術讓我們的遊客有新的體驗，引入中華電信5G的技術，我們有動物的直播，還有一些互動的遊戲，這些影像的處理其實都非常仰賴網路頻寬服務，加上地圖導覽的低誤差即時定位、導引，都讓我非常驚艷。」

▲▼壽山動物園透過中華電信5G專網直播，讓明星動物化身你手機裡的視訊萌寵。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高雄觀光局長高閔琳。（圖／記者謝盛帆攝）

中華電信企客分公司處長賴佳寧表示，「中華電信提供的5G專網網路架構，運用5G網路特性，結合中華電信自主研發的 MEC 及核網基礎設施，搭配亞旭電腦國內自主研發的5G國產基地台(Small Cell)、Wi-Fi 6及CPE設備，延伸園區場域訊號覆蓋率。藉由佈建綿密的行動網路，提供壽山動物園執行多項5G數位應用體驗驗證，吸引遊客來訪意願，創造商業價值。」

▲▼壽山動物園導覽體驗升級，園區內還新增許多互動遊戲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼壽山動物園動手彩繪APP可以創作3D虛擬動物，透過AR眼鏡跟著音樂一起載歌載舞，增添遊園樂趣。（圖／記者謝盛帆攝）

此次壽山動物園與中華電信及亞旭電腦的合作，園方導入5G SA專網服務，做為支持園內智慧觀光科技的最強後盾。此外亦加強園區整體光纜基礎建設及延伸區域，有利於園方未來進一步導入更多應用服務。亞旭電腦副總經理劉均敬說：「中華電信給我們很大的一個支持，亞旭剛從傳統的OEM、ODM廠商，要走向所謂的系統設備集成商，提供整體服務方案，我們就需要跟中華電信這樣強而有力的合作夥伴，我們才能一起合作、一起完成項目。」

▲中華電信企客分公司處長賴佳寧。（圖／記者謝盛帆攝）

▲亞旭電腦副總經理劉均敬。（圖／記者謝盛帆攝）