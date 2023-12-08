中華電信推出高速寬頻「Wi-Fi 6E」優惠，享受Wi-Fi 6E無線飆網體驗趁現在！

▲享受Wi-Fi 6E無線飆網體驗趁現在！（圖／取自付費圖庫）

消費中心／綜合報導

網路明明升速了！為什麼連網還是忽快忽慢？快檢視一下你家是不是「頻寬塞車了」！客廳的連網電視要用網路，另一台筆電正在上網工作，還有一台電腦正在連線打遊戲，另一旁的家人正用平板追劇，家中冷氣、洗衣機、清淨機、掃地機器人都在使用無線網路，儘管不同Wi-Fi路由器，受限於微波爐或數位無線電話都使用2.4Ghz頻段，導致無線上網容易受到干擾，逼得你不得不在家中四處尋找訊號較佳的連線位置，最讓人抓狂的情況，莫過於正在連線對戰遊戲，情勢正緊張時，卻突然斷線，OMG！

家中總是有收訊死角，上網斷斷續續，其實網路不順暢與網路頻段及涵蓋範圍不足有關，Wi-Fi主流是使用2.4GHz和5GHz兩種頻段，例如2.4GHz頻段的通道總容量有限，因此當多設備以及附近鄰居都共同使用2.4GHz頻段時，就會出現「堵車」情況。若想在家走到哪都有穩定的收訊品質，其實先前已開放5Ghz頻段改善干擾，但數位發展部最新開放6GHz頻段的通道更寬更大(註1)，網速可提升2倍(註2)，針對電競、AR/VR（擴增實境／虛擬實境）及高畫質低延遲的視訊服務，可有效提升用戶體驗，還可避免受到其他設備的訊號干擾，大幅改善連線品質，讓你體驗高網速、低延遲的無縫連接！

網路要快也要順，路由器升級，涵蓋距離也很重要，選用適合的無線存取點(Access Point)，讓網路訊號無線延伸，擺脫用戶連網受限網路線的困擾。當家中有跨樓層、多隔間、嚴重訊號遮蔽環境、大坪數公寓等不同需求，因為牆面多導致信號通過時減弱，造成每個空間的室內訊號涵蓋不良，可申請中華電信的「Wi-Fi全屋通」，用戶可自行依家中室內格局需求彈性加購多台Wi-Fi 6_4T4R或加購Wi-Fi 6E，以改善家中上網涵蓋的問題。

網速快慢就像天堂與地獄只有一線之隔，快網速讓全家笑嘻嘻，慢網速讓大家森七七，趁著HiNet光世代方案優惠期間，選擇適合的方案並升級Wi-Fi 6，無線訊號不穩、龜速等惱人問題通通迎刃而解！

現在中華電信推出Wi-Fi全屋通好康給大家喔！一起打造全屋超涵蓋、無縫接軌的室內連網環境，可享家用Wi-Fi優惠，升級Wi-Fi 6，滿足高速上網的需求！

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註1. 2.4 GHz、5GHz、6GHz這些號碼代表核准用於無授權無線用途的特定RF頻帶。2.4GH Wi-Fi頻譜是70MHz寬，可以提供最高每秒100 Megabit（Mbps）的一般無線最大速度；5GH Wi-Fi頻譜約為500MHz寬，可提供最高每秒1Gigabit（Gbps），得到更快的速度；6GH Wi-Fi 頻譜為1200 MHz（是2.4GHz和 5GHz頻譜的兩倍以上），6GHz可提供最高2Gbps，只有新的Wi-Fi 6E裝置才能存取這些頻道，實現不受傳統Wi-Fi干擾的更快網速。

註2. Wi-Fi 6E傳輸速度提升2倍，係指當用戶使用支援Wi-Fi 6E終端設備，連線至Wi-Fi 6E路由器，並採6GHz頻段SSID(用戶網路名稱)時之測速結果。