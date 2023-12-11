彰化秀水今晚10點送肉粽！先公告3條路線...禮儀社選這條

▲彰化秀水送肉粽公告3路線。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉今晚有場送肉粽！安東村有一名中年男子厭世輕生，明（12）日出殯，今晚將舉辦送肉粽科儀，但不公布路線，會幫鄰居貼平安符，村長為了讓村民安心，特意貼出「3條路線」，今天傍晚禮儀社決定走第三條，「沿圳岸水溝旁的道路」，主要是這條路人車較為稀少，也希望送煞過程順利。

安東村辦公處今天貼出公告，11日晚上10點有送肉粽儀式，三條路線，由安東巷直行至彰鹿路左轉往鹿港方向行進、由安東巷經瓦暚街往彰鹿路行進鹿港方向、安東巷左轉經由圳岸水溝旁往鹿港方向。

雖然路線最終目的都是要送往鹿港海邊，但讓人看得霧煞煞，乍看之下以為有3場送肉粽，但出發地都是由安東巷，應該只有一場，只是路線不同，由於禮儀社不提送煞路線，村長接到村民詢問電話，今天只好由村里辦公室貼出送煞3條路線公告。

今天傍晚，為了送煞走哪條路，村長還特別到喪家與禮儀社人員商量，最後決定由安東巷左轉經由圳岸水溝旁往鹿港方向將煞送出海，並在鄰近住戶貼上平安符，也呼籲民眾不要好奇觀望。

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