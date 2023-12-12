雪隧畫面曝！小貨車刁車「運將拼命揮手」示警　自小客直衝釀1死

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

國道5號北上21.8K、雪山隧道內今(12日)清晨4時02分許傳出死亡車禍，警方初步調查，現場一輛小貨車當時行駛在雪隧內線車道上，但卻因突然故障而被迫停下；而後方另輛白色福斯小客車疑似未注意前方路況，當場高速撞上小貨車，車頭因此變形爛毀，駕駛葉男(47歲)頭部重創當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍於清晨5時31分宣告不治。

▲小貨車故障號打雙黃燈停在內側車道，後方12輛車發現異狀後均變換車道閃避。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

隧道內監視器拍下，當時小貨車因故障無法繼續行駛，因此打雙黃燈停靠在內側車道上，運將也下車撥打電話向拖吊單位求救；這時後方共有12輛車發現異狀，均打右方向燈變換車道閃避。

小貨車運將邊講電話邊走到後方約10多公尺處，在故障約4分57秒後，監視器畫面拍下小貨車運將拼命揮手示意閃避，人甚至一度往車道上面站極力示警，但白色多元計程車疑似完全沒看見，高速直行撞上小貨車車尾，當場擋風玻璃全碎、車頭變形爛毀，打橫停在路中間，駕駛葉男也受困駕駛座陷入昏迷；目擊這一幕的小貨車運將當場傻住站在原地。

▼小貨車運將極力揮手示警，但白車駕駛卻完全沒看見，直直往前衝，約2秒後猛力撞上小貨車。

宜蘭縣消防局獲報後趕抵現場，立即動用破壞器材將受困的葉男救出，但當時他傷勢嚴重，已經沒有呼吸心跳，經緊急送往礁溪杏和醫院搶救，仍於5時31分宣告不治死亡。初步了解，死者葉男為台北人，研判當時應是駕駛多元計程車返回北市，未料竟會在途中遭遇死劫。

由於事故發生後小客車打橫佔據雙線車道，雪隧北上因此一度全線封閉，直到清晨5時許才恢復通車。詳細事故原因為何，警方目前已經介入調查，肇責歸屬尚待進一步釐清。