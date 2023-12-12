陸今年汽車產銷有望創歷史新高　超預期完成預測目標

▲大陸車市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸今年1至11月的汽車產銷量分別達到2711.1萬輛及2693.8萬輛，年增均超過10%。中國汽車工業協會預估，今年的汽車產銷量有望創下歷史新高，超預期完成全年預測目標。

根據中國汽車工業協會數據，今年11月，汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，較上季成長7%和4.1%，年比分別成長29.4%和27.4%。11月，汽車市場表現持續向好，超乎預期，汽車產量創歷史新高，銷售量也接近300萬輛。

從全年來看，1至11月汽車產銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，年比分別增加10%和10.8%，成長速度較1至10月分別提升2個和1.7個百分點。

中汽協表示，11月汽車市場熱度延續，借助「雙11」大促等消費浪潮，購車需求進一步釋放，市場表現持續向好、超出預期。當月，汽車產銷環比年比均實現成長，乘用車延續良好態勢，商用車維持較快成長，新能源汽車和汽車出口引領產業成長。

中汽協認為，當月，汽車產銷環比、年比均成長，新能源汽車和汽車出口有較強支撐作用。具體來看，11月，汽車國內銷量為248.8萬輛，較上季成長5.2%年增24.3%；汽車出口48.2萬輛，較上季下降1.1%，較去年同期成長46.3%。1至11月，汽車國內銷量2252.6萬輛，較去年成長4.7%；汽車出口441.2萬輛，較去年成長58.4%。

以新能源車來看，11月國內銷售量為92.9萬輛，季增11.7%，年增33.9%；新能源車出口為9.7萬輛，較上季下降21.8%，較去年同期成長1.6%。1至11月，新能源汽車國內銷量為721.2萬輛，較去年成長31.7%；新能源汽車出口109.1萬輛，較去年成長83.5%。

針對12月，中汽協預期，伴隨政策效果持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業最後一月收尾衝刺，預計12月汽車市場將會持續向好，再現年底「翹尾」現象。

中汽協判斷，汽車產銷全年可望創造歷史新高，超預期完成全年預測目標。

2022年12月，中汽協曾預測2023年中國汽車總銷量為2760萬輛，較去年同期成長3%。其中，乘用車銷量為2380萬輛，商用車銷量為380萬輛，新能源汽車銷量為900萬輛。