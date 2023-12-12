【廣編】2023智慧城鄉嘉年華　探訪「我們的智慧島」體驗智慧應用服務

▲「2023智慧城鄉嘉年華」暨「創業歸故里競賽」盛大舉行。

【廣編特輯】

圖、文／數位產業署提供

數位發展部數位產業署即日起在松山文創園區舉辦「2023智慧城鄉嘉年華」活動，由數位發展部次長李懷仁、國發會主任秘書張朝能及國科會科技辦公室組主任蕭景燈等人共同揭開序幕，現場以「我們的智慧島」為主題，情境體驗方式融合「普及智慧城鄉生活應用計畫」各式智慧應用服務，讓民眾有感體驗生活中的智慧科技。

李懷仁表示，數產署在行政院前瞻基礎建設政策的支持下，大力推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，攜手地方政府，鼓勵不同領域的民間企業跨產業合作，投入智慧交通、農業、治理、健康等數位韌性城市應用的淬鍊，迄今累計已帶動超過345家業者投入，發展超過258項特色智慧應用，並促成73案次解決方案輸出29個國家，也促成89個新創團隊返鄉落地，運用科技解決偏鄉問題，展現亮眼成績。

為縮減數位科技服務城鄉落差，強化偏鄉數位應用發展，數產署在智慧城鄉計畫中，特別規劃「創業歸故里」競賽活動，集結地方政府資源與在地業師輔導，鼓勵新創團隊返鄉，運用科技解決偏鄉問題，今年總共吸引149組隊伍參賽，並促成20組新創團隊落地成立公司。

今年智慧城嘉年華會活動現場，數產署以數位互動及知識科普為主題進行設計，邀請民眾體驗日常生活中各種智慧服務，包括結合生成式AI機器人的空汙查詢應用服務；城市級的交通資訊戰情室及智慧停車應用服務；結合AI虛擬管理師提供個人健康追蹤與管理建議的智慧診間服務以及透過物聯網感測技術數據應用的智慧農業服務，類型多樣且多元。