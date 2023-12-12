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陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分

▲▼。（圖／免費圖庫Pexels）

▲讓孩子贏在起跑點？家長可以捐血、捐款來幫子女在入學時加分。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

贏在起跑點？浙江金華武義縣各公立小學採用「積分制」從高到低擇優錄取，家長可透過無償捐血或向慈善機構捐款，來替即將升小學的子女加分，捐血每100毫升得2分，捐款每1000元得2分，且積分可累加。武義縣教育局證實確有此事，但強調積分管理辦法是由公安部門制定，「積分將用於多個方面，並不僅僅用於孩子入學。」

一名家長10日在網上發文指出，武義縣一所幼兒園老師在微信群內發文提醒家長們，若孩子打算明年9月在武義上小學，家長可以透過參加無償捐血、造血幹細胞採樣、向該縣慈善機構捐款等方式增加積分。貼文曝光後，引起網友議論。

相關加分辦法指出，家長參加無償捐血，每捐血100毫升得2分，每次最高可捐血400毫升得8分，隔半年可再次捐血，積分可以累加，最高限30分；家長向該縣慈善機構捐款滿1000元可得2分，最高限20分。

▼幼兒園教師發文提醒家長及早準備，利用相關辦法來幫子女加分。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《極目新聞》報導，武義縣教育局工作人員證實，最近3年，在當地上小學都採取積分入學政策，明年也將採取類似政策。儘管每年具體政策稍所不同，但大體原則不會改變。家長為孩子申報學校後，校方將根據家長的積分，依照從高到低的順序擇優錄取。

至於沒有被申報學校錄取的孩子，教育局工作人員解釋，教育部門將發布還有空餘學位的學校訊息，供這些孩子選擇，而這些學校將再根據家長的積分高低進行錄取。但他也強調，「武義縣的新市民積分管理辦法不是由教育部門制定的，而是由公安部門制定的，積分將用於多個方面，並不僅僅用於孩子入學。」

事實上，早在今年3月28日，武義縣公安局官方微信公眾號「武義公安」發布了一篇名為《速看！武義縣2023年積分入學報名開始了》的公告。內容提到，《武義縣新市民量化積分管理實施辦法（試行）》已於3月1日起實施，新市民子女義務教育階段入學將依相關積分計算，其中包括公益活動積分：無償捐血、直系親屬捐獻遺體、向慈善機構捐款等。

武義縣行政服務中心公安一處窗口11日向前來查證的記者表示，武義縣2023年的「新市民積分管理辦法」以武義公安公眾號發布的政策為準，明年的積分管理辦法將在明年3、4月公開發布，政策是否會改變尚不確定。

▼相關辦法早在今年3月由公安單位發布，未來不僅僅用於教育方面。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分。（圖／翻攝自微博）

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