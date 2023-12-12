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特斯拉遭堆高機「鏟起移路中」！車主砲轟：施工通知太小張

▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名特斯拉車主近日指控，凌晨收到「車輛警報已觸發」的通知，馬上衝到車輛停放地點查看，不料卻直擊自己的愛車被堆高機移到路中，詢問施工單位為何沒先聯絡通報車主就直接移車，對方則稱有在一旁電線桿貼上一張A4的施工通知單，讓他氣得當場報警，並痛批施工單位處理方式太草率。

一名特斯拉車主11日在臉書發文表示，他當天凌晨12點40幾分看到手機跳出「車輛警報已觸發」的通知，點進程式查看監視畫面，就看到堆高機在愛車旁，讓他嚇得趕緊衝到車輛停放處，結果發現自己的愛車已被移到路中間。

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▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，當他到場時，現場已有另外一位民眾在跟施工單位理論，「憑什麼把民眾的車擅自用堆高機移走？你們有先通報民眾嗎？你們可以這樣做嗎？」他也出聲質疑，「不是應該要先請相關單位聯絡通報車主嗎？怎麼會什麼都沒做，就直接將路邊的車一一移開呢？再說要移到哪？要怎麼通知告知？」對此，施工單位則回應「我們有貼施工通知」。

原PO透露，施工通知是一張A4粉紅紙，貼在一旁的電線桿上，但看上去就像一般廣告宣傳單，根本不會去注意到，且整排停車格都停滿，顯然也沒人注意到。事後他決定請警察到場處理，警察最後要求雙方互留資訊，並稱車子有問題施工單位會負責。

▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲▼原PO認為，施工通知單太不顯眼。

▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO強調，電動車的電池在底盤，用堆高機直接用起來很可能會傷到電池，而且也不一定能馬上發現，對於施工單位的處理方式感到心裡很不舒服，「覺得處理方式應該不能這麼草率才對」。

貼文一出，馬上引發網友熱議，紛紛留言「輪胎行沒有專用墊都不敢頂了」、「扯到不行，但覺得很難有實際賠償，就像別人大力拍你車窗一樣，沒破一切都當沒發生過」、「太扯了吧！雖然有公告但也不應該如此」、「真的很離譜，如果可以隨便用堆高機就可以頂起車子，那我們車上準備的頂車塊是要做什麼？」

▲有特斯拉車主指控，愛車被施工單位用推高機移到路中。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

不過也有網友抱持不同看法，認為「依法論法，在施工前會張貼告示，你還停在那裡讓人無法施工，說真的是你的錯」、「施工單位原本就會在施工的地點能貼的公家機關的地方貼公告，難道要貼路邊家或公司的門口嗎？還要一戶一戶公告敲門好好溝通協調？」、「不想看的人，就算你今天貼超大張 他也會說沒看到」。

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