美式只要18元！4大超商「雙12咖啡優惠」懶人包來了

▲7-11推出雙12指定CITY飲品優惠組合價1212元。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／綜合報導

今（12）日是雙12購物節，可要把握便宜清空購物車！4大超商也推出「雙12咖啡優惠」，其中，萊爾富有中杯熱美式買12送12（單杯35元），等於單杯只要18元，超級划算，另外還有7-11厚乳拿鐵27杯、珍珠奶茶30杯等通通可享組合優惠價1212元。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取則推出雙12指定CITY飲品優惠組合價1212元，即日起至12月13日止，品項有CITY CAFE大杯美式45杯（限量10萬組）、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯（限量10萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選30杯（限量3萬組）、CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選35杯（限量3萬組）、CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選20杯（限量3萬組）。

●全家

全家APP隨買跨店取即日起至12月13日祭出超殺大禮包組合優惠，組合內容有「Let’s Café大杯經典拿鐵15杯」、「私品茶55元系列任選10杯」、「Fami!ce霜淇淋（不限口味）10支」，只要1212元就能買到，換算下來等於下殺65折，每人限購1組，兌換期限至2023年12月25日。

▲全家APP隨買跨店取即日起至12月13日祭出超殺大禮包組合優惠，組合內容有「Let’s Café大杯經典拿鐵15杯」、「私品茶55元系列任選10杯」、「Fami!ce霜淇淋（不限口味）10支」。

●萊爾富

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2波雙12咖啡飲品優惠，今（12）日起至12月26日止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024年6月23日止；今（12）日起至2024年1月9日止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。

●OKmart

OK mart全門市即日起至12月13日祭出「純喫茶聯名飲品單杯7折」優惠，優惠品項包括純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶，加碼在雲端商城OK mall推出限定好康，12月14日當天有「大杯莊園級美式/拿鐵享買10送10（不限冰熱）」，加碼送點數888點，今（12）日起至12月14日期間還有單筆消費滿1212元就送5杯莊園級中杯美式，限量300名，於12月19日匯入獲獎會員帳號。