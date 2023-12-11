雄女耶誕樹花7萬元被酸「盤子樹」　校方曝材質：機會教育學生

▲雄女花費7萬元製作耶誕樹，引起網友討論。（圖／翻攝高雄女中臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄女中為了慶祝耶誕節，以及慶賀雄女九十九週年生日，請雄女畢業的設計師幫忙，做出一顆耶誕節並放在校內。然而，這棵珍珠板製成的耶誕節成本要價7萬元，被網友笑說是「盤子樹」，而校方也做出回應。

許多網友紛紛到雄女粉專留言，「我們雄女生每天上學都能看到7萬塊的樹，真是太幸福辣」、「學校其實大可公佈收據細項澄清，讓有疑慮的人知道錢到底花在哪裡」、「校友真心覺得沈重，從百年紀念品到這個不管造價多少錢都很醜的耶誕樹，只是一再暴露雄女校方長年低落的美學素養」、「某些人真的別臭7萬材料費了，啊不然藝術是多廉價，只算材料費太膚淺了，也要算算製作時間成本吧」。

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▲校方指出，耶誕樹的材質跟設計結構複雜。（圖／翻攝高雄女中臉書）



雄女校長鄭文儀表示，過去擺放在川堂的耶誕樹會被風吹倒好幾次，因此這次特別設計，使用不同的材質家固，內裝繁複且有木板跟鋼架，成本才會稍高。

鄭文儀表示，該樹是校友協助設計，無償回饋母校的藝術品，每一面都有不同的設計；他認為，學生關心學校事務是好事，但也藉此「機會教育」希望學生能了解凡事不能只看表面。