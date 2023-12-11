邰智源轟「砍樹設吸菸區」　中正紀念堂澄清：樹木因染病移除

▲邰智源批評中正紀念堂砍樹設吸菸區。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）

生活中心／台北報導

藝人邰智源今（11日）在其社群帳號發文痛批，中正紀念堂居然砍樹後設立吸菸區，「標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐。」中正紀念堂下午發布新聞稿澄清，移除的榕樹是因感染褐根病菌無法恢復健康才砍除；至於吸菸區早在98年時已依法設立，砍樹與設吸菸區並不相關。

邰智源在文中批評，全世界都在公共區域反菸、禁菸，有關單位居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐。

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他指出，家長帶著小朋友去公園散步，大家在公園裡跑步，經過的時候還要吸二手煙嗎？去公園綠地不是就是要呼吸新鮮空氣嗎？「我相信菸民朋友也沒有急著一定要在公園抽煙吧，希望還給我們一個乾淨，清新，沒有菸味的公園。」

▲邰智源批評中正紀念堂砍樹設吸菸區。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）

中正紀念堂新聞稿指出，該區域內榕樹遭受褐根病菌感染，且經農業部林業試驗所檢驗後確認，為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，於花圃周邊公告周知2星期後鋸除地上部，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上有張貼說明公告。

至於吸菸區，中正紀念公園戶外室外場所，依教育部98年8月11日函示，因應菸害防制法新規定，原於園區大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區，至今僅剩棋藝區1處，該處即邰智源拍攝區域，並非新設。

中正紀念堂強調，吸菸區為依法設置與遭褐根病感染後移除部分樹木兩者無關。

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