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衛生紙買1送1、火鍋湯底第2件5折！　各大通路「激省優惠」懶人包

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有衛生紙、衛生棉等買1送1，還有冬天煮鍋必備湯底可享第2件半價優惠，婆媽們把握機會衝囤，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準

家樂福 
◎舒潔羽絨經濟抽取衛生紙／FSC100抽x12包
優惠：319元買1送1
期限：即起～12月26日

◎靠得住輕柔棉香氛衛生棉系列／10～11片x2包
優惠：169元買1送1
期限：即起～12月26日

愛買
◎田藥粧面膜系列4片
優惠：238元買1送1，平均每盒119元
期限：即起～12月12日

◎牛頭牌濃湯底（沙嗲鍋／叻沙鍋／番茄鍋）800g
優惠：特價185元，第2件5折，平均每包138.8元
期限：即起～12月12日

好市多
 ◎SAPUTO乾酪條
優惠：原價339元，特價269元，現省70元
期限：即起～12月10日

◎科克蘭美國特選牛腱心真空包
優惠：原價359元／kg，特價319元／kg，現省40元／kg
期限：即起～12月10日

▲▼全聯賣場，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯祭出指定品項買1送１。（示意圖／記者林育綾攝）

大潤發
◎西北湯圓（芝麻／花生／鮮肉）150g8顆／盒
優惠：39元買1送1，平均每件20元
期限：即起～12月21日

◎麗仕植萃香氛沐浴露系列550g／瓶
優惠：258元買1送1，平均每件129元
期限：即起～12月21日

全聯
◎蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙100抽x10包／串
優惠：238元買1送1，平均每串119元
期限：即起～12月21日

◎梨花院函韓式泡菜600g／罐
優惠：185元買1送1，平均每罐93元
期限：即起～12月21日

美廉社
◎Simple Life／VV茶包（錫蘭紅茶／烏龍茶／茉香綠茶）2g50入裝
優惠：145元／盒買1送1
期限：即起～12月26日

◎Luwak三合一即溶白咖啡（原味／焦糖）200g10入裝
優惠：129元／包，特價任選2包99元
期限：即起～12月26日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出一系列咖啡飲品優惠組合價。（圖／業者提供）

7-11
◎瑞穗鮮乳（門市限定）
優惠：瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元
期限：即起～12月10日每周五六日

◎指定CITY飲品優惠組合價1212元（OPEN POINT行動隨時取限定）
優惠：CITY CAFE大杯美式45杯、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯、CITY TEA 經典純奶茶／純奶青任選35杯、CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯
期限：即起～12月13日

萊爾富
◎雙12購物節
優惠：精選近50項零食、飲品與咖啡等商品下殺4.9折起
期限：即起～12月12日

全家
◎指定甜點、隨手包半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～12月26日

OK mart 
◎大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵
優惠：全門市同品項買2送1，不限冰熱
期限：12月8日

◎純喫茶聯名系列
優惠：單杯純喫茶聯名系列飲品下殺7折
期限：即起～12月13日

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