衛生紙買1送1、火鍋湯底第2件5折！　各大通路「激省優惠」懶人包

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有衛生紙、衛生棉等買1送1，還有冬天煮鍋必備湯底可享第2件半價優惠，婆媽們把握機會衝囤，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準

家樂福

◎舒潔羽絨經濟抽取衛生紙／FSC100抽x12包

優惠：319元買1送1

期限：即起～12月26日

◎靠得住輕柔棉香氛衛生棉系列／10～11片x2包

優惠：169元買1送1

期限：即起～12月26日

愛買

◎田藥粧面膜系列4片

優惠：238元買1送1，平均每盒119元

期限：即起～12月12日

◎牛頭牌濃湯底（沙嗲鍋／叻沙鍋／番茄鍋）800g

優惠：特價185元，第2件5折，平均每包138.8元

期限：即起～12月12日

好市多

◎SAPUTO乾酪條

優惠：原價339元，特價269元，現省70元

期限：即起～12月10日

◎科克蘭美國特選牛腱心真空包

優惠：原價359元／kg，特價319元／kg，現省40元／kg

期限：即起～12月10日

▲全聯祭出指定品項買1送１。（示意圖／記者林育綾攝）

大潤發

◎西北湯圓（芝麻／花生／鮮肉）150g8顆／盒

優惠：39元買1送1，平均每件20元

期限：即起～12月21日

◎麗仕植萃香氛沐浴露系列550g／瓶

優惠：258元買1送1，平均每件129元

期限：即起～12月21日

全聯

◎蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙100抽x10包／串

優惠：238元買1送1，平均每串119元

期限：即起～12月21日

◎梨花院函韓式泡菜600g／罐

優惠：185元買1送1，平均每罐93元

期限：即起～12月21日

美廉社

◎Simple Life／VV茶包（錫蘭紅茶／烏龍茶／茉香綠茶）2g50入裝

優惠：145元／盒買1送1

期限：即起～12月26日

◎Luwak三合一即溶白咖啡（原味／焦糖）200g10入裝

優惠：129元／包，特價任選2包99元

期限：即起～12月26日

▲7-11祭出一系列咖啡飲品優惠組合價。（圖／業者提供）

7-11

◎瑞穗鮮乳（門市限定）

優惠：瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元

期限：即起～12月10日每周五六日

◎指定CITY飲品優惠組合價1212元（OPEN POINT行動隨時取限定）

優惠：CITY CAFE大杯美式45杯、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯、CITY TEA 經典純奶茶／純奶青任選35杯、CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯

期限：即起～12月13日

萊爾富

◎雙12購物節

優惠：精選近50項零食、飲品與咖啡等商品下殺4.9折起

期限：即起～12月12日

全家

◎指定甜點、隨手包半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠

期限：即起～12月26日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵

優惠：全門市同品項買2送1，不限冰熱

期限：12月8日

◎純喫茶聯名系列

優惠：單杯純喫茶聯名系列飲品下殺7折

期限：即起～12月13日