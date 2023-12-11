毒梟擁泰皇軍隊「最強步槍」逃亡　囂張嗆：遇警就火拼！

▲薛姓毒梟擁泰皇軍隊「最強步槍」逃亡，還曾囂張放話，遇警察就火拼。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日分局日前破獲一名45歲薛姓毒梟，起出海洛因、安非他命，甚至為了防身，還在薛男車上搜出非常罕見、在限制空間戰鬥(CQB)遊戲中有「最強步槍」稱號之仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍，同時也是泰國皇家軍隊目前所使用的同款衝鋒槍1把及32發子彈，殺傷力極大。警方調查，薛男擁槍自重，還曾對外放話「遇到警察就火拼」，讓警方不敢大意，日前執行埋伏任務一舉將薛男制伏逮捕歸案。

烏日分局於今年11月間接獲線報指出，薛男因涉案逃亡中，此期間以販賣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻及安非他命，做為籌措逃亡期間生活所需之經濟來源，且隨身攜帶槍械防止毒品交易時遭黑吃黑。

烏日警方與彰化縣鹿港分局及台中市東勢分局組成專案小組，經過1個月時間之佈線追緝，最終掌握薛嫌之行蹤及使用車輛，經分析薛嫌之背景資料及前科素行，發現薛嫌有多次拒捕衝撞紀錄，且薛嫌曾經對外放話「遇到警察、拚就對了」。

▲薛男擁有強大軍火，當中赫見泰國皇家軍隊同款的衝鋒槍。（圖／民眾提供）



經過專案小組長時間之跟監、埋伏，12月1日在彰化縣和美鎮和線路趁薛嫌下車買東西時，一擁而上將薛嫌制伏逮捕歸案，現場並查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命等大量毒品，並在車上搜出非常罕見、在限制空間戰鬥(CQB)遊戲中有「最強步槍」稱號之仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及32發子彈，殺傷力極大，同時也是泰國皇家軍隊目前所使用的同款衝鋒槍。

烏日警分局另提醒，吸食毒品百害而無一利，害人且害己，民眾切勿嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程，警方亦將持續針對各類毒品加強查緝，同時呼籲民眾如發現不法事證應立即向警方檢舉，警方亦將持續掃蕩毒品並積極斷絕來源，以淨化社會維護治安。