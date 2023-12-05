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大陸 大陸焦點 特派現場

珠海47歲男持刀殺3人再自盡　包含一對澳門母子

▲▼ 網傳事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

▲網傳命案現場。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東珠海近日發生凶殺案，一名劉姓男子持刀殺死3人後，選擇結束自己的生命。據悉，死者包括一名澳門女子、其9歲兒子及大陸男友，珠海警方已通報澳門警方協查此案。

綜合陸媒報導，網傳消息指出，凶嫌事發當天在大樓的大堂電梯前，攔截正打算外出的受害者3人，接著持刀殺害。案發後，大批警察和4輛救護車抵達大樓門前，並封鎖現場。

警方4日發布通報稱，12月2日，珠海市香洲區某小區發生一宗持刀傷人案，致3人受傷，47歲劉姓嫌疑人行凶後當場自殺；接報警後，警方迅速到場處置，經120醫務人員現場確認，4人已無生命跡象。

通報接著指出，經初步偵查，案件系情感糾紛引發，目前正在進一步偵辦中。

澳門保安司司長黃少澤4日表示，事件涉及3男1女，包括一名9歲澳門男學生，目前已通知教青局向相關學校提供支援。
根據珠海警方資料，女死者生前和兒子及現任男友居於珠海，她的大陸前男友當日突然上門持刀行凶；女死者在澳門並無親屬，其大女兒在大陸讀書，目前已通知對方。

經珠海警方初步偵查，案件係情感糾紛引發。目前，珠海警方已通報澳門協查此案，案件正在進一步偵辦中。

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