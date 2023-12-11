亞錦賽台日冠軍戰「2.1萬人散場」　北捷24分鐘順利疏運

▲亞錦賽結束後，人潮湧入捷運站內 。（圖／台北捷運公司提供）

文／中央社

亞洲棒球錦標賽昨（10）日晚進行冠軍戰，台灣隊以0比1輸給日本隊，獲得亞軍。大巨蛋湧入2萬1013名觀眾，創新高紀錄，台北捷運花24分鐘紓解散場人潮，周邊行車也順暢。

亞錦賽冠軍戰10日晚於台北大巨蛋舉行，上演「台日大戰」，球賽約於晚間8時45分結束，因11日是週一上班日，許多球迷一確定比賽結果後便迅速離場，多數分別前往北捷國父紀念館站和市政府站搭車，沿途都可聽見球迷討論球賽內容，有些則在場館周邊留影紀念。

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台北捷運表示，共派8部空車，花24分鐘紓解人潮，且秩序良好，民眾皆跟隨捷運人員引導並分流，也有民眾從地下通廊至4號出口進站，月台人潮一班空車就可負荷。

廖姓男球迷告訴中央社記者，從小開始看棒球比賽，這次亞錦賽在大巨蛋舉辦的每場球賽都有參加，每次人潮疏散都很快，交通也很便利，10日晚迅速離場是因為要趕搭高鐵回台中。

家住北市內湖區的吳姓女民眾也說，她是首次來大巨蛋觀賽，沒有留下來看閉幕式，是擔心捷運人太多，所以急著趕車，認為大巨蛋交通指引做得還不錯，若滿分10分認為可以給8分。

北市警方10日共出動36名警力進行周邊交通疏導和場館維安，義交也有30人協力，晚間散場迅速指揮人車依序離開。

大巨蛋汽車停車場10日晚首度停滿969個車位，但至晚間9時許已有逾750輛汽車離場，忠孝東路4段、逸仙路口一度車多但未壅塞，至晚間9時10分許馬路上已不見車潮。