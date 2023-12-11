自爆睡過已婚女法官　他快集滿12星座外遇對象

▲投訴人批A男劈腿多女，毀人家庭，卻繼續在法院擔任要職，有辱官箴。

圖文／鏡週刊

被控劈腿小他二十多歲女法官助理「小芬」的A姓公辯，自稱命格「滿路異香」一生桃花不斷，他向小芬自爆，曾睡過已婚金牛座女法官，導致對方與醫生老公離婚，此外，他習慣以星座區別外遇過的女子，從他與牡羊座小芬的對話當中，他還曾與巨蟹座、魔羯座、天秤座等女子交往，不知集滿12星座了沒？

Ｂ先生拿出妹妹與Ａ男的對話紀錄表示，Ａ男告訴小芬，命理師說他一生「滿路異香」，注定桃花不斷，而他取信女人的方式之一，就是告解似地把過去的情史和盤托出，藉此表達自己的誠懇與坦白。

▼為了安撫小三，A男（圖）帶她到日月潭旅遊，還互拍裸照留念。



例如，當初新竹地院有個金牛座女法官，嫁給一名醫師老公，卻與Ａ男外遇長達5年，女法官還為了Ａ男離婚，但Ａ男卻不肯離婚，受盡情傷的女法官最後另擇良人改嫁，此事法院人盡皆知。Ａ男也曾傳訊給小芬：「我和金牛座也是這樣，年節休假她也很怨懟…我跟她說，我是提著頭跟她談這段感情…她為我和前途似錦的老公離婚，卻耗了5年青春，我對不起她！」

事實上，Ａ男不是當上公設辯護人才開始劈腿、外遇，根據他與小芬的對話紀錄顯示，早年他在某銀行工作認識妻子，但同時劈腿一名魔羯座女子，他告訴小芬：「魔羯座知我難處，就忍痛放了我。」小芬問他：「有了她，為何還找室友？」Ａ男則回：「就年輕不懂事又壞…公辯也有年少輕狂的時候呢！」Ａ男還告訴小芬，魔羯座善良無比，又很聰慧，可惜只有高職畢業。

▼A男坦承與女法官外遇5年，導致她與醫師丈夫離婚。



此外，在Ａ男的告解中，還有一名巨蟹座女子，Ａ男說她個性不好，既不溫柔又不聰明，純粹是因為跟魔羯座分手，心情苦悶，所以隨便找一個女人發展單純的肉體關係，從沒想過與對方結婚，另外，那幾年還有一個日文班的女生與他「半同居」，但Ａ男說對這個女的只有性，沒有愛。

Ａ男還告訴小芬，他外遇過的女子還有處女座、天秤座等等，不確定12個星座湊齊了沒？此外，他與小芬發生關係時，堅持「無套中出」，他的說法是已經結紮，問題是他膝下無子，正宮怎麼會肯？

對此，Ｂ先生表示，Ａ男是公設辯護人，精通法律，「玩」得很謹慎，可能是瞞著妻子結紮，因為怕「弄出人命」會影響公職。Ｂ先生強調，雖然通姦已經除罪，但Ａ男用謊言欺騙眾多女子的感情，甚至糾纏不清、毀人家庭，難道不算敗壞官箴？新竹地院理應深入調查、勸戒、懲處，避免其他女性受害。

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