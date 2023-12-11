日本推「高麗大藏經」申請世界記憶名錄　引發南韓佛教界反對

▲日本東京都增上寺。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府近來推動將境內保存之文物向聯合國教科文組織登記為世界記憶名錄，其中被選定申請登載的文獻包括1945年廣島原爆照片、東京都增上寺所收藏的高麗大藏經木板印刷，然而高麗大藏經卻因為起源自韓半島（朝鮮半島）而引發南韓佛教界不滿。對此，南韓教授認為，日本在申請時必須明確標示出大藏經的起源地。

根據《韓聯社》、《首爾新聞》，日本文部科學省11月30日指出，日本政府打算將1945年拍攝廣島遭到美軍投擲原子彈時的相片、以及東京都港區增上寺所收藏的「佛教聖典叢書3種」，向聯合國教科文組織登載為《世界記憶名錄》。

其中，增上寺所收藏的佛教經典包括中國南宋（12世紀）、中國元朝（13世紀）、韓半島高麗時代（13世紀）的大藏經木板印刷。

▲增上寺所收藏高麗大藏經木板印刷。（圖／翻攝自日本文部科學省官網）

日本文部科學省解釋，其實增上寺所收藏的佛教印刷物大多為創建江戶幕府的德川家康所收集，並捐獻給增上寺。日本文部科學省表示，「許多大藏經在飽受戰亂摧殘、改朝換代下而流散在各處。也因此，由增上寺所收藏、在15世紀以前所印刷的3款大藏經，目前仍處於完好收藏的狀態，在世界上實屬罕見。」

不過日本政府的舉動，卻引起南韓內部的反彈。南韓知名學者徐坰德教授向日本政府呼籲，若決定將增上寺所收藏的高麗大藏經木板印刷登載為世界記憶名錄，則應該明確標示該文物起源自韓國。

徐坰德表示，由於世界記憶名錄是聯合國教科文組織為了完整保存貴重文獻紀錄而設，且申請國也可依照規定將收藏在國內、起源自他國的文獻申請登載，因此目前並沒有阻止日本將高麗大藏經申請登載為世界記憶名錄的方法。

據悉，日本政府先前曾於2021年向聯合國教科文組織申請將增上寺高麗大藏經木板印刷登載為世界記憶名錄，不過當時並未通過，因此日本政府決定再度提出申請，以2025年成功登載為目標，在今年內提出申請書。