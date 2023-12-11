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等到了！超商美式「下殺18元」爽喝　限時15天快買

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2波雙12咖啡飲品優惠，單杯中杯美式特價18元、中杯拿鐵25元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

年底最盛大的雙12購物節即將到來，就有超商推出2波雙12咖啡飲品優惠，中杯美式直接下殺單杯18元爽喝，就連中杯拿鐵單杯也只要25元，買到就是賺到；另外，超商還精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等商品優惠，最低4.9折起，趕快把握便宜囤貨。

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2波雙12咖啡飲品優惠，12/12起至12/26止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024/6/23止；12/12起至2024/1/9止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024/7/7止。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等商品優惠，最低4.9折起。

另外，萊爾富門市即日起至12/12還有一系列商品優惠，精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等商品，最低4.9折起，像是原價79元的奧利奧濃脆夾心酥(香草/巧克力口味)，現在特價39元，白蘭氏雙認證雞精（42g，單件59元）則享加1元多1件，黃金康貝特能量飲料（單件25元）、奇動能量飲熱帶百香果風味（單件39元）可享買1送1。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合優惠價1212元。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取則推出雙12指定CITY飲品優惠組合價1212元，即日起至12/13止，品項有CITY CAFE大杯美式45杯（限量10萬組）、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯（限量10萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選30杯（限量3萬組）、CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選35杯（限量3萬組）、CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選20杯（限量3萬組）。

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