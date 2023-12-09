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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

違建柯媽、黃國昌、蘇嘉全都拆了　柯文哲酸賴清德：執政的傲慢

▲▼ 柯文哲出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選確立三腳督後，民眾黨主席柯文哲近來力求突破，重拾過去大砲性格，還推出每日一問直指2位對手的弊端。針對民進黨總統參選人賴清德近來為萬里老家的違建落淚，柯文哲說，那個違建到底是什麼時候蓋的？是原來的違建再去增修？直言賴已經被謊言淹沒，就認錯就好了，不要每天硬拗，只會看到民進黨執政的傲慢。

柯文哲說，從前天開始就一直問他說，賴清德號稱是務實的台獨工作者，在美國政府已經明確的表達不支持台獨的狀態下，請問如何繼續務實的推動台獨？他這一題到現在還是不肯回答，所以才講他台獨金孫變台獨龜孫。

「他說這個是人身攻擊他不要回答，問題是這個題目涉及台灣的未來、國家的前途，這是一個重大題目，他必須回答。」柯文哲說，賴清德就算不回應柯文哲，他也要回應台灣人民心中的疑問，「所以再問一遍，你認為台灣已經獨立了嗎？如果是的話，請問他什麼時候完成獨立的？」

柯文哲說，如果台灣還沒有獨立，那你賴清德現在是不是要繼續推動？還是在美國的壓力之下你就不推動了？所以從務實的推動台獨，變成務實的不推動台獨，「這不就坐實你那個台獨龜孫的罪名嗎？」

柯文哲指出，不然賴清德乾脆就跟大家講，從頭到尾都是騙子，這個台灣獨立不獨立其實你都不注意、也沒有在關心，以前要務實推動台獨其實都是在騙選票。現在發現需要用另外一套去騙選票，所以你從頭到尾就是「台獨騙子」。

接著柯文哲說，賴清德第一題不回答，黃國昌問的也沒有回答。柯表示，賴說他從父親繼承的是貧窮，小時候颱風來的屋頂都被吹掉，「你那個違建是2003年蓋的，那時候你已經是立委了，縣長是蘇貞昌、總統是阿扁，你沒有那麼可憐」。

柯文哲直言，講一個謊話要講10個謊話去cover，然後要再講100個謊話去cover那10個謊話，最後就被謊話淹沒了，「我發現賴清德現在已經被謊話淹沒了」。

「你那個違建到底是什麼時候蓋的？是原來的違建再去增修？還是根本就另外地方長的？」柯文哲直言，就像吳欣盈的國籍問題，資料拿出來就好了，到底有沒有繳房屋稅？稅籍資料拿出來大家就曉得了。

柯文哲說，沒有要求賴清德當聖人，就認錯就好了，「可是我今天受不了什麼？每天硬拗，就看到民進黨執政的傲慢，這是我最生氣的地方」；柯表示，違建柯媽媽拆掉了、黃國昌也拆掉了、2012年蘇嘉全更大的農舍也拆掉了，「就是你死不認錯，真的是權力的傲慢」，如果讓賴執政一定會變成獨裁者，因為根本沒有認錯的文化。

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