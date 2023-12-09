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結合3大商圈特色！台中鐵道市集登場　抽出購物節10萬現金獎

▲結合3大商圈特色！台中火車站鐵道市集登場，抽出購物節10萬現金獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲結合3大商圈特色！台中火車站鐵道市集登場，抽出購物節10萬現金獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

結合台中市中區舊城特色，中區三大商圈攜手在今（9）日下午，在台中火車站站前廣場舉辦「台中火車站鐵道市集」，邀集中區在地店家與多元特色攤商熱情參與。台中市經發局指出，台中購物節累計消費登錄金額逾203億元，現場也抽出10萬元現金獎及3000元獎金。

台中市經濟發展局長張峯源表示，統計今年台中購物節截至8日止，累計消費登錄金額逾新台幣203億元，購物節APP下載次數也突破230萬次，成績都超過去年同期。

配合2023台中購物節，「台中火車站鐵道市集」現場抽出週週抽10萬元市民專屬抽2組及會員一起抽10組、福容大飯店「貴賓聯合住宿券及探索世界暢遊卡」及天天抽3000元1250組。

這次市集邀請包括繼光商圈成功90幸福手作坊、自由路商圈百年的太陽堂老店、電子街商圈的草屯久味大姐手工麻糬等，並響應台中購物節，擴大經濟效益，特別提供優惠折扣，民眾只要到這20間中區商圈特色店家消費滿200元，憑消費收據，即可至服務台兌換「鐵道市集」消費折價卷50元。

此外，現場攤位消費，取得收據，可掃描活動專屬QR-code，登錄台中購物節，消費金額享金額五倍累計，更有每天200組收據專屬抽。

經發局張峯源局長表示，「台中火車站鐵道市集」活動內容豐富精采，除了呈現中區舊有文化底蘊，更因應不同客群，形塑多元主題，今年的台中購物節來到第二個月，將於12月12日前進屯區，於霧峰舉辦「突破兩百億加碼抽百萬活動」，屆時將誕生今年第4位百萬現金幸運兒，請大家當日務必保持手機暢通，也許接到市長祝賀電話的就是你。

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