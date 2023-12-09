屏東羊隻染「人畜共通」布氏桿菌！疾管署匡列4牧場人員

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

屏東縣乳羊場發現3頭羊隻確診布氏桿菌，為30餘年來首見！疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日表示，衛生單位造冊4名工作人員，目前健康狀況無異常，將持續監測，且依照其防護狀況，監測期最長可能至2個月。疾管署也評估，該乳羊場不對外開放，且羊隻撲殺完畢，對社區民眾尚無傳播風險。

羅一鈞說明，因應農業部今日公布國內乳羊場監測檢出布氏桿菌陽性案例，衛生單位已完成工作人員造冊，該乳羊場工作人員共4人，平日工作時有穿戴口罩、手套等防護裝備，目前健康狀況無異常，將持續監測其健康狀況。

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羅一鈞指出，一般如果沒有適當防護，監測期可能長達2個月，目前飼主說明人員有適當防護，可能採比較短的監測方式，還需進一步和工作人員瞭解狀況，若評估有暴露風險，再延長監測。這段期間會先請他們注意有無發燒，有的話就要回報衛生單位，就醫就要告知暴露史，監測期滿衛生單位會詢問是否有疑似症狀，若無就可結案。

疾管署指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，病原菌存在受感染動物的組織、血液、尿液、乳汁、陰道分泌物、胎盤等，人類主要經由黏膜或破損的皮膚接觸感染動物組織、食入受布氏桿菌汙染的食品或未經消毒殺菌的牛奶而感染，實驗室、屠宰場或肉類包裝廠人員可能經由吸入病原菌而感染，人傳人情況較為罕見。

▲30餘年來首見！屏東羊隻驗出人畜共通「布氏桿菌」。（圖／屏東縣政府提供）

羅一鈞表示，由於該乳羊場不對外開放擠乳，亦不對外開放民眾觀光遊玩，且已撲殺完畢，評估對社區民眾尚無傳播風險。國內自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測，依疾管署統計資料顯示，僅2015年發生1例自印尼移入確定病例，迄今無本土病例的發生。

疾管署提醒，布氏桿菌病為全球性疾病，地中海沿岸、中東、非洲、中亞、印度、中美及南美洲與墨西哥較為常見，潛伏期通常為1-2個月（5天到5個月不等），常見的症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、全身倦怠、關節痛及體重減輕，症狀可能持續數天、數月，有時伴隨神經炎、睪丸炎及心內膜炎等症狀。

羅一鈞說明，一般免疫狀況良好的健康民眾，感染之後多是發燒、全身性症狀，使用抗生素治療就可以恢復，至於神經炎、睪丸炎等症狀，則是出現社區流行時、感染人數較多才會發生的少見併發症，而且多是在免疫力較弱族群。

疾管署呼籲，畜牧場、實驗室、屠宰場或肉類包裝場工作人員及獸醫師於工作時應正確佩戴口罩、手套、圍裙、護目鏡等防護裝備，民眾旅遊時請勿生食動物肉品或飲用未經殺菌之奶類及其製品，如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知旅遊史及動物接觸史；醫療院所如發現疑似個案，請於1周內通報。