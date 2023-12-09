　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東羊隻染「人畜共通」布氏桿菌！疾管署匡列4牧場人員

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

屏東縣乳羊場發現3頭羊隻確診布氏桿菌，為30餘年來首見！疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日表示，衛生單位造冊4名工作人員，目前健康狀況無異常，將持續監測，且依照其防護狀況，監測期最長可能至2個月。疾管署也評估，該乳羊場不對外開放，且羊隻撲殺完畢，對社區民眾尚無傳播風險。

羅一鈞說明，因應農業部今日公布國內乳羊場監測檢出布氏桿菌陽性案例，衛生單位已完成工作人員造冊，該乳羊場工作人員共4人，平日工作時有穿戴口罩、手套等防護裝備，目前健康狀況無異常，將持續監測其健康狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，一般如果沒有適當防護，監測期可能長達2個月，目前飼主說明人員有適當防護，可能採比較短的監測方式，還需進一步和工作人員瞭解狀況，若評估有暴露風險，再延長監測。這段期間會先請他們注意有無發燒，有的話就要回報衛生單位，就醫就要告知暴露史，監測期滿衛生單位會詢問是否有疑似症狀，若無就可結案。

疾管署指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，病原菌存在受感染動物的組織、血液、尿液、乳汁、陰道分泌物、胎盤等，人類主要經由黏膜或破損的皮膚接觸感染動物組織、食入受布氏桿菌汙染的食品或未經消毒殺菌的牛奶而感染，實驗室、屠宰場或肉類包裝廠人員可能經由吸入病原菌而感染，人傳人情況較為罕見。

▲▼30餘年來首見！屏東羊隻驗出人畜共通「布氏桿菌」。（圖／屏東縣政府提供）

▲30餘年來首見！屏東羊隻驗出人畜共通「布氏桿菌」。（圖／屏東縣政府提供）

羅一鈞表示，由於該乳羊場不對外開放擠乳，亦不對外開放民眾觀光遊玩，且已撲殺完畢，評估對社區民眾尚無傳播風險。國內自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測，依疾管署統計資料顯示，僅2015年發生1例自印尼移入確定病例，迄今無本土病例的發生。

疾管署提醒，布氏桿菌病為全球性疾病，地中海沿岸、中東、非洲、中亞、印度、中美及南美洲與墨西哥較為常見，潛伏期通常為1-2個月（5天到5個月不等），常見的症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、全身倦怠、關節痛及體重減輕，症狀可能持續數天、數月，有時伴隨神經炎、睪丸炎及心內膜炎等症狀。

羅一鈞說明，一般免疫狀況良好的健康民眾，感染之後多是發燒、全身性症狀，使用抗生素治療就可以恢復，至於神經炎、睪丸炎等症狀，則是出現社區流行時、感染人數較多才會發生的少見併發症，而且多是在免疫力較弱族群。

疾管署呼籲，畜牧場、實驗室、屠宰場或肉類包裝場工作人員及獸醫師於工作時應正確佩戴口罩、手套、圍裙、護目鏡等防護裝備，民眾旅遊時請勿生食動物肉品或飲用未經殺菌之奶類及其製品，如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知旅遊史及動物接觸史；醫療院所如發現疑似個案，請於1周內通報。

ET快訊
YTR阿傑實測「摺手機20萬次」！　花16天開箱結果曝
伍祐城前5局無失分　中華0比0菲律賓
AKIRA才唱3首爆「突發狀況」　表演中斷
陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷
騎士遭貨車狠撞昏迷！肇事影像故障消失　全靠這員警還原真相
放浪兄弟台灣首唱！台下驚見大咖主持人
快訊／「將來要大量製造飛彈」　趙少康拋面對共軍「要備三防線」
都要交屋了！衣櫃死角找到「前屋主寵物」2隻貓　全場傻：好扯
林承飛長打留殘壘　中華首局0比0菲律賓
太妍簽名會遇失控狂粉！　詭異男「砸專輯逼問電話」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷

農保推手！台灣農運滿36周年　憶當年：反共抗俄口號壓榨農民40年

屏東羊隻染「人畜共通」布氏桿菌！疾管署匡列4牧場人員

高雄跨年派對還有位！短褲辣妹熱舞狂歡　1100吋螢幕直播義大煙火

台鋼啦啦隊總決賽！「外掛女神」安芝儇吐露痛哭往事

才剛訂婚！男友喊「就是媳婦」要幫媽煮年夜飯　她愣：有這習俗？

美食旅遊新玩法！玩高雄大啖新鮮牛火鍋　異業合作帶動千萬產值

「女友什麼時候想愛愛？」許藍方曝3時間點有FU：快樂最重要

冷氣團要來了！下周「連2波冷空氣」報到　半個台灣迎雨

長者不必然學AI！學者建議：先學不要被詐騙「財務也要自主」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷

農保推手！台灣農運滿36周年　憶當年：反共抗俄口號壓榨農民40年

屏東羊隻染「人畜共通」布氏桿菌！疾管署匡列4牧場人員

高雄跨年派對還有位！短褲辣妹熱舞狂歡　1100吋螢幕直播義大煙火

台鋼啦啦隊總決賽！「外掛女神」安芝儇吐露痛哭往事

才剛訂婚！男友喊「就是媳婦」要幫媽煮年夜飯　她愣：有這習俗？

美食旅遊新玩法！玩高雄大啖新鮮牛火鍋　異業合作帶動千萬產值

「女友什麼時候想愛愛？」許藍方曝3時間點有FU：快樂最重要

冷氣團要來了！下周「連2波冷空氣」報到　半個台灣迎雨

長者不必然學AI！學者建議：先學不要被詐騙「財務也要自主」

新北板橋花市熱鬧慶聖誕　打卡摸彩好禮獎不完

2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

不斷更新／伍祐城前5局無失分　中華0比0菲律賓

20年首次突發！放浪兄弟才唱3首「音樂全停」　AKIRA中文緊急救場

基隆Podcast探索美食全攻略　萬名網友票選最愛火鍋店

YTR阿傑實測「摺手機20萬次」！　花16天開箱結果曝：人先壞掉

快訊／領航猿只打半場好球　國王快意寫下開季7連勝

陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷

岑永康《一村喜事》首挑大樑　眾星搶「驗收」演技

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

劉詩詩爆8年情變「凌晨吐心聲」：知道在做什麼！

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

這些不是日本品牌！大票驚呆：現在才知道

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面