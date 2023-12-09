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FB、IG訊息新增6大功能　已發訊息15分鐘內可再編輯

▲▼發送後最多15分鐘內編輯可能過早發送的訊息。（圖／翻攝自Meta官網）

▲發送後最多15分鐘內編輯可能過早發送的訊息。（圖／翻攝自Meta官網）

記者蕭文康／綜合報導

Meta最近對於旗下IG、Messenger和Facebook上的個人訊息和通話推出6大功能，包括編輯訊息、消失的訊息、已讀回執控制、照片和影片升級、語音訊息及安全工程等，其中，可以在發送後最多15分鐘內編輯可能過早發送的訊息或只是想更改的訊息、可以以1.5倍或 2 倍的速度播放語音訊息，從上次中斷的位置繼續收聽語音訊息，並在離開聊天或應用程式時繼續收聽語音訊息。

Meta指出，自2016年以來，Messenger 允許人們選擇開啟端對端加密，但現在正在將 Messenger 上的私人聊天和通話更改為預設進行端對端加密。這需要數年時間才能實現，因為花了很多時間來實現這一目標。Meta的工程師、密碼學家、設計師、政策專家和產品經理不知疲倦地工作，從頭開始重建 Messenger 功能。在此過程中，Meta引入了新的隱私、安全性和控制功能，例如允許人們選擇誰可以向他們發送訊息的傳送控制，以及應用程式鎖定，以及報告、封鎖和訊息請求等現有安全功能。我們與外部專家、學者、倡導者和政府密切合作，識別風險並制定緩解措施，以確保隱私和安全並行不悖。

端對端加密提供的額外安全層意味著您與朋友和家人的訊息和通話內容從他們離開您的裝置到到達接收者裝置的那一刻都受到保護。這意味著，包括 Meta 在內的任何人都無法看到發送或說出的內容，除非您選擇向Meta報告訊息。

端對端加密讓人們在 Messenger 中進行更安全的聊天。這些聊天不僅包含人們知道和喜愛的所有內容，例如主題和自訂反應，而且還包含許多Meta知道對我們的社群很重要的新功能。這些新功能將立即可供使用，但 Messenger 聊天可能需要一些時間才能更新為預設的端對端加密。

編輯訊息

現在，可以在發送後最多 15 分鐘內編輯可能過早發送的訊息或只是想更改的訊息。您仍然可以舉報已編輯訊息中的濫用行為，並且 Meta 將能夠查看已編輯訊息的先前版本。

消失的訊息

現在，Messenger 上消失的訊息在發送後會持續 24 小時。Meta也正在改進介面，以便更容易判斷何時開啟消失訊息。這將幫助人們確信他們的訊息是安全的並且不會永遠保留。Messenger 上的消失訊息僅適用於端對端加密對話，但如果您收到不當內容，您仍然可以報告消失訊息，並且如果Meta偵測到有人對消失訊息進行螢幕截圖，我們會通知您。

已讀回執控制

Meta新的閱讀回執控制項可讓您決定是否希望其他人看到您何時閱讀了他們的訊息。我們知道人們重視自己的隱私，此功能使您能夠減輕立即回應的壓力。

照片和影片升級

人們每天在 Messenger 上分享超過 13 億張照片和影片。Meta現在使照片和視頻更易於訪問，升級了圖像質量，添加了有趣的佈局並引入了更多控件，以便您可以對集合中的任何照片或視頻做出回复或反應。Meta將在未來幾個月繼續推出改進 - Meta目前正在與一小部分用戶測試高清媒體和檔案共享改進，並計劃在未來幾個月進行擴展。

語音訊息

語音訊息是當今成長最快的訊息格式。現在，可以以1.5倍或 2 倍的速度播放語音訊息，從上次中斷的位置繼續收聽語音訊息，並在離開聊天或應用程式時繼續收聽語音訊息。

安全工程

Meta希望公開使用的安全技術，並歡迎有機會與外部密碼學家和安全專家合作。這就是為什麼Meta還發布了兩篇論文，概述了Meta的加密方法，以及Meta如何使用安全儲存加密您的訊息歷史記錄。由於Messenger用戶數量超過 10億，因此並非每個人都會立即獲得預設的端對端加密。完成全球推廣需要幾個月的時間。聊天升級後，系統會提示您設定恢復方法，例如PIN，以便您在遺失、變更或新增裝置時可以恢復訊息。


 

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