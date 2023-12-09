國中女誤刷兒童卡進站遭罰50倍車資　北捷「善意認定」將退款

▲▼台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市一名國中女學生日前不慎誤拿弟弟的兒童悠遊卡進捷運站，票價少收12元遭站務人員攔下要求補票價，指控她冒用他人卡片，並依照《大眾捷運法》第49條罰女學生50倍金額、高達1000元罰金。但女學生父親批評，女兒未成年首次遇到這種事情、也並非故意，認為站務人員應先以勸導的方式而不是直接開罰，質疑北捷執法過當。對此，北捷表示，考量相關情狀及檢視票卡使用紀錄後，予以善意認定，將退回50倍違約金1000元。

周先生說，如果女兒真要「跑票」，在新莊坐公車時就直接刷弟弟的悠遊卡就好，坐公車換捷運還有優惠，還可再省4元，根本不用等到坐捷運才刷弟弟的卡。他強調，女兒才14歲，孩子做錯事應先口頭規勸，如果真的講不聽再罰，直接開罰顯然執法過當，但後續找站長溝通，對方卻堅稱「依法辦事」。

對此，台北捷運公司說明，112年12月2日下午2點52分於西門站，一名未成年旅客使用弟弟的新北兒童卡進站時，經車站人員發現，故依大眾捷運法第49條規定處理。因該名旅客尚未成年，車站人員主動電話與家長聯繫說明後，當天於車站現場繳交50倍違約金1000元。

北捷表示，本案後經家長反映，已於112年12月7日由公司主管說明開單過程及人員服務等相關原委。考量相關情狀及檢視票卡使用紀錄後，予以「善意認定」，退回50倍違約金新臺幣1000元，並已通知家長知悉，後續由本公司協助辦理相關退費手續。