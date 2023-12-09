天兵女大生酒駕被扣牌！借「失竊車牌」掛上　當場被逮這下慘了

▲台中一名18歲女大生5日騎乘懸掛失竊車牌的機車上路，被員警攔查逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲董姓女大生5日2時許騎車行經西區，被員警發現過程搖搖晃晃，員警攔下後，查出該車車牌竟是失竊車牌。董女嚇傻，才坦承先前曾因酒駕被吊牌，跟友人索取來路不明的車牌懸掛，當場被警方依竊盜罪逮捕送辦。

剛滿18歲的董姓女大生，不僅騎乘經驗尚不足，還在領到駕照後沒幾個月，就酒駕上路，酒測數值超標，導致車牌遭吊扣。董女異想天開，竟向「朋友的朋友」索取來路不明的車牌，懸掛後繼續騎乘。

▲董女向警方坦承，先前因為酒駕被扣牌，才跟朋友要來車牌懸掛。（圖／記者許權毅翻攝）



5日凌晨2時許，董女騎著該車行經西區忠明南路與向上路口，發現前方有員警，不知是心虛還是騎乘技術不穩，當街搖搖晃晃，引起員警注意。第一警分局公益派出所員警立即將董女攔下，發現車牌與車輛顏色明顯不符，且該車牌顯示為失竊狀態。

員警追問董女：「車主是誰？過戶了嗎？」董則說：「過戶了，但這台車是掛牌！」董女見紙包不住火，才坦承：「因為我被扣牌了...」員警表示，董女行為除了觸犯道交條例，還觸犯刑法竊盜罪，隨後將她逮捕帶回製作筆錄。遭告發數張罰單，全案偵訊後移送台中地檢署偵辦。

第一分局長吳燕山呼籲，酒後駕車罰則新規定上路，重輒註銷、吊扣牌照，民眾勿以僥倖心態違法上路，而員警執勤不分晝夜，並持續提升科技偵防能量，讓勤務執行更有效率；有效防範犯罪案件的發生，守護台中市民安居樂業，打造宜居城市。