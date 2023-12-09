涉秘密獻金醜聞！日官房長官「疑收回扣」　官位不保恐下台

▲日本內閣官房長官松野博一涉及秘密獻金醜聞，上任2年恐被換。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本官房長官松野博一被指控收受未經申報的政治獻金，金額高達1000萬日幣（約新台幣216萬元），時間長達5年，目前東京地檢已展開調查。而他在醜聞爆出後，卻拒絕對此做出回應，再度引發輿論撻伐。日媒報導，首相岸田文雄已決定要撤換松野博一的官房長官職位，不過此舉恐將對岸田政權帶來巨大打擊。

根據《時事通信社》報導，松野博一自岸田文雄2021年10月上任後，便開始擔任內閣官房長官要職。而他在擔任官房長官前的2年內，在執政黨自民黨擔任最大派系「安倍派」的事務總長，負責統籌安倍派事務，現在也依然是「常任幹事會」的成員。

日媒近日踢爆，松野博一與同為安倍派高層的國對委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成等人，在2018年至2022年的5年內涉嫌收取超過1000萬日幣的回扣，並且沒有如實揭露在政治獻金收支報告書中，也未向當局申報。

▲日本首相岸田文雄傳出，已決定撤換內閣官房長官。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，松野博一、高木毅以及世耕弘成是掌握安倍派實際大權的主要幹部，更被稱為「5人眾」，因此東京地檢特搜部也懷疑三人的行為是組織性的犯行，預計根據違反《政治獻金法》嫌疑立案調查。

自民黨安倍派透過每張2萬日幣（約新台幣4338元）的「宴會券（パーティー券）」進行集資，且會根據黨內議員的當選次數、職務階級來設定每個人的「目標業績」，如果達到業績，超過的部分則會直接轉為該議員的回扣。然而安倍派涉嫌沒有將這些超出份額的宴會券登記在政治獻金收支報告書上，因此被認為是秘密獻金。

安倍派整體在2018年至2022年疑似就有超過1億日幣（約新台幣2169萬元）的秘密獻金，其中松野博一、高木毅以及世耕弘成則超過1000萬日幣。