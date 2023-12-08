台灣心理健康聯盟提10問　藍綠白三組總統候選人代表接招

▲台灣心理健康聯盟6日舉辦「2024總統大選心理健康政策論壇」，以3大面向彙整國人關注的心理健康問題，邀請3大政黨代表回應。（圖／臺灣心理健康聯盟提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣心理健康聯盟於12月6日晚間舉行《2024總統大選心理健康政策論壇—總統候選人！未來4-8年，你們如何提升我們的幸福感？》線上論壇，邀請到三總統候選人黨派代表與會，回應聯盟提出國人之心理健康政策需求。聯盟召集人張珏感謝各界參與，期待幸福感與心理健康能獲得更多重視。

健康永續教育基金會理事長邱淑媞引述WHO《周全性心理衛生行動計畫》資料，顯示建立重視心理健康國家體系之重要性，進一步建議成立總統府層級之「心理健康諮議會」，且於「國家心理衛生研究院」下成立心理健康促進研究所，落實公私協力參與。邱淑媞也提到，心理健康司有如「低體重出生兒」，因此聯盟提出總統府層級重視心理健康國家體系、匡列心理健康預算、促進/預防公私協力是必較的政策方向。台灣心理健康經費平均每位國民僅有23元，強調在經費的增加外，「心理健康知能與素養」融入政府各部會之政策擬定，才能普及全民，初級心理健康服務之規劃刻不容緩，不能等到生病才處遇。

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台灣減害協會理事長李思賢則提及，心理健康需要顧及不同族群，包含偏鄉與離島的心理健康資源往往較都市缺乏；社區精神疾病病人如何在多元支持下回歸社會；以及照顧者的心理健康，都是需要關注的面向。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧則在族群之外強調全齡全人的重要性，無論是學生族群的輔導、職場勞工心理健康、母嬰心理調適，甚至是如何讓長者能夠在互助的模式下取得更多心理資源都是當前社會需關注之議題。

針對聯盟提出之心理健康政策需求，民進黨競選團隊代表、立法委員吳玉琴回應，賴清德總統候選人對兒少與年輕族群都相當重視，今年已推動的年輕族群支持方案明年都會延續，除了透過宣導防霸凌、反毒和性平教育觀念營造友善校園外，也已經在研擬心理假的增設。後續也預計推動學生輔導法修法，增加專業人力資源。其他如社區高齡者關懷據點，社安網2.0的建置，都是希望不要讓任何一個人成為孤島，讓每個人有需求的民眾都能得到支持與幫助。

國民黨代表不分區立法委員候選人柯志恩則說明，侯友宜總統候選人將以優先整合行政院層級的國民心理健康計畫做為主軸，且依照聯盟對心理健康的建議融入政策中，重視照顧兒童、婦幼和高齡長者，針對企業與勞工建立健康守護網，甚至優化「年輕族群心理健康支持方案」，跨部會推動青年心理健康服務。

民眾黨代表不分區立法委員候選人陳昭姿則強調，沒有任何政黨可以忽略心理健康議題的重要性，健保問題與心理健康都是健康投資，心理健康應與醫療一樣有分級預防的機制，並針對最弱勢的民眾優先預防。

聯盟召集人張珏表示精神衛生法與各人權公約(CRC、CRPD、CEDAW、兩公約及ICERD等)都應將提升心理健康加入，並定義心理健康與心理不適，這樣全民心理健康促進與預防的工作未來施政才能於法有據。論壇主持人、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚總結，世界衛生組織表示「沒有心理健康稱不上真正的健康」，一個多月後的臺灣即將選出2024年新任總統，期望國人除了生活小確幸，也可以讓民眾感受到真正的幸福，而真正的幸福感要建立在國家政策對心理健康的關注和落實，藉由本次論壇正是幫助國民為自己和社會的幸福，決定如何投下神聖的一票。