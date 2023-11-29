《疫起》奪視覺效果 　崑大媒藝所校友嚴振欽二度騎金馬

▲崑山科大媒體藝術研究所畢業校友嚴振欽，以《疫起》拿下最佳視覺效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第60屆金馬獎25日登場，崑山科技大學媒體藝術研究所畢業校友嚴振欽、陳姵均分別以《疫起》、《周處除三害》入圍最佳視覺效果，視訊傳播設計系畢業校友尤麗雯則以《老狐狸》入圍最佳美術設計，最後由連續4屆入圍金馬獎的嚴振欽拿下最佳視覺效果，全校師生與有榮焉！這也是該校累積的第30座金馬/金鐘獎。

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崑大視訊系暨媒藝所在業界頗具盛名，為積極發展南台灣影音與文創的系所，也是近年崛起的影視音人才養成基地，該次在第60屆金馬獎上，校友連連入圍與奪獎，讓師生相當振奮。此次以《疫起》奪得最佳視覺效果的嚴振欽為罡風創意映像有限公司創辦人，他在2016年以電視劇《一把青》獲得第51屆金鐘獎美術設計獎、2022年以電視劇《斯卡羅》獲得第57屆金鐘獎視覺特效獎，2020年起連續四年以《怪胎》、《月老》、《黑的教育》及《疫起》入圍金馬獎最佳視覺效果，並以《月老》、《疫起》獲得殊榮。

嚴振欽在獲獎致詞時除了感謝金馬獎及評審肯定，以及李耀華監製、林君陽導演與劇組們的照顧以外，他也特別感謝一路上照顧他的前輩：「感謝我的老師王童導演，因為他讓我愛上電影，可以一直往這條路邁進；謝謝崑山科大曹源峰老師，讓我進中影一直累積電影相關的經驗；再來就是謝謝我們罡風的團隊一直挺我，讓我可以把作品持續的做出來。最後，我要謝謝我老婆一打二帶我兩個可愛的女兒，讓我可以心無旁鶩的挑戰所有的新作品，總之謝謝，我會繼續努力。」

除了嚴振欽，入圍同獎項的陳姵均在業界工作多年，曾參與《想見你》電影版、《罪後真相》、《詭扯》、《聽見歌再唱》等多部電影製作，因想充實電影特效技術選擇崑大媒藝所在職進修，不僅完成畢業論文〈台灣電影特效之製片管理研究〉，更將所學與職場經驗結合，在特效製作上展現更卓越的實力與專業。目前擔任「再現影像」製作專案管理的陳姵均負責電影特效製作的業務，這次以電影《周處除三害》入圍，相當優秀！

此外，曾參與MV《文慧如-全放空》、《五堅情-零距離》，電影《軍中樂園》、《粽邪》、《本日公休》等作品的尤麗雯，過去就讀大甲高中廣告設計科，進入視訊系後對攝影、收音、燈光都有興趣，在協助學長姐進行畢業製作時，都是應徵「製片助理」，而後發現對美術很有熱忱，並往該領域發展，這次以電影《老狐狸》入圍第60屆金馬獎「最佳美術設計」，也讓人看見她的實力與才華。

崑山科大視訊系主任表示，系上培育許多優秀產業棟樑，細數討論熱度高的夯劇熱片，包括《返校》、《怪胎》、《月老》、《華燈初上》、《火神的眼淚》、《俗女養成記》、《村裡來了個暴走女外科》、《比悲傷更悲傷的故事》、《親愛的房客》等，都有師生參與其中並數度獲得大獎肯定，此次校友再奪大獎，更是師生的驕傲！