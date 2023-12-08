賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）



記者崔至雲／新北報導

近日賴副總統老家房屋稅及地價稅是否繳納議題，持續受到關注，新北市政府財政局稅捐稽徵處就相關稅籍設立及核課情形說明，該屋不曾申報設籍，因此沒有繳房屋稅，也沒有房屋稅繳稅紀錄，呼籲賴清德老家房屋所有人，應與一般民眾相同盡其申報義務，主動向主管稽徵機關申報。

有關賴清德萬里房屋未設立房屋稅籍部分，稅捐處表示，依房屋稅條例第7條規定，應於新建、增建、改建完成之日起30日內，「主動」向稽徵機關申報設立稅籍據以課徵房屋稅。

稅捐處說明，該房屋因未依房屋稅條例第7條規定主動申報，新北市政府於今年11月間已2次通知房屋所有人補正申報，惟稅捐處至今仍未接獲房屋所有人申報稅籍資料。該房屋不曾申報設籍，當然就沒有繳房屋稅，也自然不會有房屋稅繳稅紀錄。

稅捐處表示，因有關課稅事實之要件，多發生於納稅義務人所得支配之範圍，為貫徹公平合法課稅之目的，房屋稅條例本來就有規定納稅義務人應負申報義務。換言之，賴清德老家房屋所有人應與一般民眾相同盡其申報義務，主動向主管稽徵機關申報。

至於地價稅部份，稅捐處說，該房屋經媒體揭露為違建時，稅捐處即調閱並比對92年航照圖，因地上已有建築房舍，故應自93年起改課地價稅，惟受限於稅捐稽徵法第21條核課期間規定，只能補徵107至111年地價稅，超過5年（93年至106年）部分則無法追補。

