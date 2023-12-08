千萬女網紅復出僅3分鐘再被封禁！　直播YSL曾「腿開開」蹲桌上

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸千萬級博主「紅綠燈的黃」陷入爭議後，6日晚間重新開始直播，但才開播3分就被封禁，此事再度登上微博熱搜。此前，「紅綠燈的黃」被中國消費者協會批評是「低俗帶貨」，更曾在直播賣YSL商品時一度叉開腿蹲在桌上。

▲「紅綠燈的黃」 6日重新開播。（圖／翻攝自秒拍）

據《齊魯晚報》報導，「紅綠燈的黃」6日晚間重新開始直播，其賬號動態顯示直播從19時57分開始，她激動高喊「兄弟們，我一姐又回來了兄弟們！承蒙厚愛，不勝感激！」，不過剛直播3分鐘便再被封禁。

該網紅為何被封殺？中國消費者協會11月22日發佈2023「雙11」消費維權輿情分析報告，當中指出有幾個問題非常突出，包括低俗帶貨、價格壟斷、虛假宣傳等。

中消協用一個案例來說明所謂的「低俗帶貨」，並將矛頭指向了頂流網紅「小楊哥」的大徒弟「紅綠燈的黃」，稱該女主播在帶貨YSL商品時形象邋遢、表情猙獰，在直播截圖中，她甚至一度叉開腿蹲在桌上，姿勢頗不雅觀。

對此，「紅綠燈的黃」在評論區道歉稱，「對不起姐妹們，不知道你們這麼生氣，直播間做內容只是想讓大家開心，給大家帶來不好的觀感了，不好意思。大家理性消費，多方比價，是我太low對不起。」

▼ 「紅綠燈的黃」早前直播截圖 。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 「紅綠燈的黃」被認為直播低俗 。（圖／翻攝自秒拍）

「小楊哥」則在直播間回應相關爭議稱，「最近她壓力很大，她經歷過這次以後，很多東西已經放不開了，她回不到以前，她有的時候已經很拘束了，她變得不敢，她怕了。」

實際上，「小楊哥」團隊的相關行為已經不是第一次引發爭議，其低俗言論和行為，已引起不少人不滿。

據悉，「紅綠燈的黃」早前憑藉敢於扮醜搞怪、歇斯底里的直播風格人氣迅速攀升，目前在社交平台上已經有逾900萬粉絲，但在近期的直播中，其擦邊和違規動作導致直播間被數次被強制關閉，有網友稱之為「封號鬥羅小黃」。