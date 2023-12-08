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驚悚畫面曝！手搖飲當開水灌　20歲妙齡女腹中藏300顆腎結石

▲奇美醫院泌尿外科林才揚醫師，進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭的結石。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院泌尿外科林才揚醫師，進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭的結石。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1名20歲的女子平常不愛喝白開水，常把手搖飲當水分來補充，因發燒及右腰疼痛而前往奇美醫院掛急診，檢查發現患者右側腎臟嚴重水腫且有大量腎結石，由泌尿外科林才揚醫師進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭結石，術後病人情況穩定，幾天後順利出院，目前持續於門診追蹤治療。

▲奇美醫院泌尿外科林才揚醫師，進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭的結石。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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▲電腦斷層下右側腎盂裡占滿了大大小小從0.5cm到2cm不等的結石。

林才揚醫師說，急診團隊對病患安排電腦斷層，結果顯示右側腎盂裡布滿了0.5cm到2cm大小不等的結石。由於病人發燒，先給予抗生素注射，並放置經皮腎臟造廔管緩解腎水腫和泌尿道感染問題。為了處理大量的腎臟結石，而進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭的結石。

林才揚醫師指出，根據台灣健保資料庫統計，台灣人當中終其一生會有9.6％結石的機會，而且男生多出女生3倍之多（男生：14.5％，女生：4.3％）。腎臟結石占了15.8％，僅次於輸尿管結石76.4％。結石病人的平均年齡介於50至60歲。5年內結石的復發率高達1/3。一年當中，春天至夏天的發生率最高，因為天氣熱造成體液流失大於補充，因此尿液較為濃縮容易使得結晶體聚集產生結石。

林才揚醫師說明，結石不是單一造成原因，當中包含了以下：1、水分攝取不足：適當的水分攝取對於稀釋尿液中的礦物質是至關重要的。如果身體缺乏足夠的水分，尿液中的礦物質就容易濃縮，增加結石形成的風險。2、飲食因素：高含鈣、草酸、蛋白等物質的飲食可能增加結石的風險。特別是攝取過量的鈣，有時會在尿液中形成礦物質結晶，進而形成結石。

3、遺傳因素：遺傳也可能影響一個人對腎臟結石的易感性。如果家族中有腎臟結石的病史，個體可能更容易發展這種情況。4、新陳代謝異常：一些人可能因為新陳代謝異常而容易形成結石。例如，尿酸、草酸等代謝物在尿液中過多時，可能導致結晶的形成。5、慢性疾病：患有慢性疾病，特別是慢性腎臟病，可能增加腎臟結石的風險。6、尿液pH值不正常：尿液的pH值對於結石形成有影響。如果尿液過酸或過鹼，可能促使特定類型的結石形成。7、腎臟解剖結構：腎臟的解剖結構異常，例如輸尿管過窄，也可能增加結石形成的風險。

▲奇美醫院泌尿外科林才揚醫師，進行微創經皮腎臟造廔取石術，成功取出300多顆外觀類似小饅頭的結石。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林才揚醫師指出，結合了軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術加上經皮腎臟造廔取石術，二合一手術一呼一應，克服各自的優缺點，讓一次手術就達到更好的結石廓清率。

林才揚醫師表示，發現腎臟結石後，並不是不痛就可以不用治療，即時不做任何處置，也一定要定期追蹤，若引起相關併發症時其實更嚴重，可能導致腎功能喪失、癌變甚至感染性休克等。臨床上，腎臟結石一般建議超過1.5cm就要接受治療，但治療選擇的最終方案需綜合考量病人的身體狀況、結石大小、位置、腎臟結構等因素，並透過醫病共享決策來達到手術選項的共識。目前腎臟手術的選項大略可分為無創和微創以及二合一這三種。

林才揚醫師說，無創當中涵蓋了體外震波碎石術和軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術。體外震波碎石術的優點是不需要全身麻醉和住院就可進行，不過針對一些比較大的結石、比較硬的結石、腎臟結構稍有異常、下腎盞結石、輸尿管狹窄者較不適合。軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術針對前者較不適合的狀況都可以克服，不過比較大或鹿角結石者的結石廓清率還是沒有很理想。微創的方式是經皮腎臟造廔取石術，優點是結石廓清率會比無創手術好一些，可是其對腎臟會造成微小的創傷和出血量會比較高。而且針對比較多的腎盞結石或鹿角結石，有可能需要更多造廔口甚至需要分成幾次手術進行。

林才揚醫師指出，二合一的手術方式，那就是結合了軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術加上經皮腎臟造廔取石術，一呼一應，克服各自的優缺點，讓一次手術就達到更好的結石廓清率。

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