三寶測試員警忍耐度！紅燈一步步滑到路中間　療癒結局讓全場笑了

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣有網友日前在員林市員集路二段一處路口目擊，有一輛休旅車駕駛在停等紅燈時，明明尚未綠燈卻一直不斷往前開，整輛車幾乎都開到了路口中央，結果一起步就被旁邊等候多時員警攔下，場面讓他看了忍不住瘋狂大笑，其他網友看了影片後也笑說，「他是在測試警察的忍耐度嗎？」

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前貼出該影片，事件發生在7日下午4點多，目擊者開車行經員林市員集路二段一處路口停等紅燈，左前方有一輛休旅車雖然也在等紅燈，但整輛車已經明顯超過了停止線，旁邊一名員警則不斷看著休旅車駕駛「作死」。

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▲休旅車紅燈一點一點移到路中間，綠燈秒被員警攔下。（圖／翻攝自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

影片中可以看見，跟目擊者同向車道的所有車輛均靜止不動，只有已經越過停止線的休旅車在蠢蠢欲動，明明路口號誌還是紅燈卻不斷往前移動，最後在還是紅燈的情況下，整輛車幾乎開到路口中間，結果一綠燈員警騎車立刻追了上去，一邊鳴笛一邊要求休旅車駕駛靠邊停，場面讓目擊者忍不住放聲大笑。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「警察還是很講究的，第1個動作轉頭看了看，第2動作打開警燈，第3個動作鳴笛追上」、「警察表示，老兄別逼我」、「原PO的笑聲，讓我笑出來」、「他是在測試警察的忍耐度嗎」、「完美呈現不打勤不打懶的下一句」、「完全不懂多跑那一公尺到底是要幹嘛」。