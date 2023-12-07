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林口燒毀80萬古董偉士牌　縱火老婦抓到了…辯「不知為何要這樣」

▲▼林口停車場2貨車被縱火，車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵，總損失金額300萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲62歲老婦停車場縱火，車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區林口派出所對面停車場，7日清晨5時許，被發現有2部小貨車遭縱火，監視器有拍到一名婦人經過，沒多久就起火，車主被通知到場當場傻眼，表示貨車內不但載著電腦設備，更還有一部古董偉士牌機車，價值80萬元，總損失300多萬元，婦人到案表示「不知道為何要這樣」，訊後依法送辦。

7日清晨5時許，警消獲報停車場2部貨車發生大火，派出10車23人前往灌救，火勢很快撲滅，52歲賴姓車主到場，當場傻眼，他表示經營搬家公司，車內載著許多電腦設備，還有一部古董偉士牌機車，價值80萬，初步財損約300多萬元。

警方調閱停車場監視器，發現案發前有一名婦人經過，在貨車附近燃燒紙箱，並將燃燒的紙箱丟在貨車後面，沒多久2部貨車就起火燃燒，警方掌握婦人身分，循線在案發12公里外的板橋四維公園找到她。據了解，62歲吳婦有中度身障，面對警方詢問是否涉嫌縱火，她坦承犯行，但說「不知道為何要這樣」，訊後仍依公共危險罪將她移送新北地檢署偵辦。

▼車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口停車場2貨車被縱火，車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵，總損失金額300萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下吳婦犯案後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口停車場2貨車被縱火，車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵，總損失金額300萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林口停車場2貨車被縱火，車主損失金額近300萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口停車場2貨車被縱火，車上80萬古董偉士牌被燒成廢鐵，總損失金額300萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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