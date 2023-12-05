「背包狂人」手腳上銬畫面曝！　求交保吞敗...意外揭單親爸身份

▲「背包狂人」創辦人劉尚燁今年10月赴內科軍用品店放置安裝電子遙控器縱火，今（5日)移審士院後裁定續押。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「背包狂人」創辦人劉尚燁10月赴內科內「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置引爆，慘遭羈押，全案經士檢重大刑案專組葉耀群主任指揮、縝密調查後，4日依放火燒毀建物、毒品防制條例罪將劉起訴。今（5日）移審士院後， 劉為爭取交保打親情牌說「2名幼子需照顧，希望能以10萬具保」，但法官認他有逃亡等之虞裁定續押。

在押的劉今移審到士林地院，他雙手、腳上銬步下囚車，一見記者在拍攝立刻舉起手遮住其臉，疑不想曝光狼狽模樣。法官傍晚開接押庭，劉對犯行全都認，更透過辯護律師說，有2名幼子須照顧，希望能以每日至派出所報到，換取服刑前將家中、公司事務妥善交代，同時請法官考量已無逃亡或串證之虞，請求以10萬交保。

承審法官認他涉犯5年以上有期徒刑之罪，伴有逃亡高度可能，此是趨吉避凶、脫免刑責不甘受罰人性，且劉案發後被警方搜索前（10月10日），上網訂了10月12日出國機票，有滯留海外可能，綜合考量全案審理進度尚未行準備程序，裁定羈押，10日內可具狀聲請撤銷或變更。

▲劉因與翔穩軍用蔡姓負責人有商業糾紛，竟以特種部隊學得爆破專長，赴店家遙控縱火。（資料圖／記者張君豪翻攝）

33歲劉男僅因與「翔穩軍品」蔡姓負責人有商業糾紛，竟以特種部隊學得爆破專長，於今年6月上網購買遙控式點火器、火藥水雷進行燃燒測試，發現遙控式點火器可以引發巨大火勢，竟於10月7日晚間佯裝客人到該店，並將點火裝置放置店內，趁店家打烊後遙控縱火，造成店家大量商品均燒燬而去失效用，幸經消防員撲滅火勢，並救出位於5樓未能迅速逃生男性2人，並疏散2樓及4樓男性各1人。

經清理火場，發現有遺留遙控點火裝置殘骸，士檢獲悉後主動偵辦，由葉耀群主任檢察官指揮內湖分局組成專案小組，縱遇國慶連假期間仍積極調閱相關監視器畫面，迅速查出劉的身分，並於國慶日當天依法至其住處搜索，扣得與相關接線頭(點火線)、遙控器、大麻等犯罪證物，並向法院聲請羈押獲准。

警詢、偵查時，劉男指出大麻是今年10月初在苗栗地區某場音樂祭，向1名外籍人士購買，經驗尿呈陰性反應（業經不起訴處分），檢方據監視器、火災鑑定實驗室證物鑑定報告書等，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌、毒品危害防制條例第11 條第2項持有第二級毒品罪嫌將他起訴，同時建請法院審酌他放火為未遂犯，斟酌是否減輕其刑。