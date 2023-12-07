路人手一招就上車！　飼主街頭狂找2hrs...呆柴警所爽吃飼料

記者鄧木卿／台中報導

1隻年僅1歲的柴犬「嘟嘟」日前在大肚山上街頭閒晃，熱心民眾擔心發生危險，要載牠去派出所，原本還以為會有一場追逐，結果手一揮，「嘟嘟」毫不怕生直接跳上機車，員警接手後，要載牠去醫院掃晶片，結果竟然抗拒不上警車，費了一番力氣才出門，並順利連絡上飼主，飼主到場看到嘟嘟猛吃飼料，又開心又生氣的說「害怕有一天會跟人跑了」，如今果然應驗。

▲▼女飼主在街頭狂找2個小時，萌柴卻在派出所爽吃飼料。（圖／民眾提供，下同）

1名男子日前下午2點多騎車上班途中，看到1隻在馬路上亂竄的柴犬，擔心牠會被往來車流撞到，趕緊載去春社派出所請求協助，員警邱語涵見活蹦亂跳的柴犬非常乾淨健康，研判有主人飼養，隨即將牠載往動物醫院掃晶片，並連絡上蕭姓女飼主身分，在等待飼主的過程中，萌柴爽吃飼料、飲用水，直到飼主到所認領，柴犬還貪玩的不願意離去。

蕭女表示，「嘟嘟」是特地買來陪伴家人的，生性活潑不怕生，一直很擔心嘟嘟哪一天會跟陌生人走，果然，下午2點多就發現偷跑出門了，蕭女從烏日區學田路住家，沿路找了2個小時，正打算po網請網友協助，就接到員警來電，立馬趕到派出所。

當她看到嘟嘟已經在派出所玩開了，不僅吃得飽飽，還跟員警熱情互動，又好氣又好笑，心中大石這才放下。