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預算有限選新秘或婚攝？　一票全選它：非常重要

▲▼婚禮,新娘,結婚,新郎。（示意圖／達志影像）

▲辦婚禮是很多人一輩子的夢想之一。（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

籌備婚禮的眉角很多，選擇適合自己的新娘秘書和婚禮攝影也很重要。日前就有一名網友表示，身邊有人正在籌備婚禮，還問了他對於新秘有什麼看法，他則表示會想把預算留給攝影，但也好奇大家會想將錢花在新秘還是婚攝？不少人看完指出，新秘實在太重要，「攝影頂多毀了看照片的慾望，新秘可以毀了整場婚禮」、「新秘吧，新秘畫太醜，攝影請很好是要讓醜永存嗎？」

原PO在PTT表示，正在籌備婚禮的同事日前和他分享，喜歡的新秘要不是不能試妝，就是價格很貴，或只能試妝不能試頭髮，他看完新秘們的作品，覺得若是自己會把預算留給攝影，那名同事似乎也有點被他說服。不過他好奇，女生會覺得新秘比較重要，還是婚攝？會把預算留給哪一個呢。

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許多網友看完都認為，新秘非常重要，「新秘...因為臉書上會有很多人分享他們拍的照片，永遠都會跳出來提醒。」、「只請新秘，知道即便拍照片頂多就只看拿到照片的那一次，乾脆省起來」、「新秘非常重要，好的新秘還可以安撫新娘焦躁心情跟控場」、「新秘吧，新秘畫太醜，攝影請很好是要讓醜永存嗎？」也有人指出，新娘開心最重要，如果不能兩個都選，那就交給女方決定，「 留給老婆讓她自己決定，你別吵」、「看給哪個老婆比較高興。」

另外，本站過去曾報導《砸1萬2請新秘！新娘被「畫得像鬼」...她曝悲慘遭遇：還當眾喊價要錢》，知名新秘Vicky分享「選新秘不踩雷」的3大訣竅，一是「不要以價格為最優先考量」，價格過低可能是新手，價格過高可能是過度包裝和行銷自己，廣告花費加在新秘費用上，二是「看沒有修圖過的原圖作品以婚禮現場照為主）」，第三點則是「一定要試妝」。

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