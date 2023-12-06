今年最後一個月　5生肖財運狂撈一筆

▲4生肖12月財運旺。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2023年最後一個月！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「虎、猴、龍、狗」 財運狂撈一筆，將迎來豐盛的收穫，不論是事業或投資都將有機會蓬勃發展。

第四名：生肖狗

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生肖狗（屬於陽土）可望在財運方面受惠於土的穩定性，土生金的特性為狗帶來一份堅實的理財基礎，使其在這個月更容易累積財富。土的穩定性有助於狗友在金錢方面保持平穩，同時也提供了應對風險的基礎。

這段期間，生肖狗可以著重於細緻的理財計畫，也可考慮進行一些穩健的投資，以實現財富持續增值。在這個月底，財運穩定表現將為狗狗的未來帶來更多機會。

第三名：生肖龍

生肖龍（屬於陽土）有望迎來一段相對順利的財運時光，五行中土生金，這樣的組合使得龍在這個月裡能夠穩定地累積財富。土的穩定性為龍帶來了良好的理財基礎，同時金的質感提升財富的品質。

在這段期間，生肖龍可以著重於積極開發理財機會，也可以考慮一些長遠穩定回報的投資項目。這個月有助於龍友們在財富上取得更多積累，提升自己的整體財務實力。

第二名：生肖猴

生肖猴（屬於陽金）可望享受到較穩定的財運，在金水相生的五行相生相剋中，猴子將在這個月感受到金的穩定性與水的流動力量。這樣的五行組合為猴子帶來了理財和投資的機會，使其財運更為穩定。

在這段期間，生肖猴可以善用金的屬性，謹慎理財，或者考慮一些具有增值潛力的投資項目，可能在12月中獲得一些額外的獲利， 這也是一個值得猴友好好把握的財運月份。

第一名：生肖虎

生肖虎（屬於陽金）有望迎來一波財運上的亮點，金水相生的五行關係為虎帶來了額外的機會，可能在12月中獲得一些意外的收入。這段期間，虎的財運較佳，金的力量助長了水的流動，象徵著機會之源。

因此，生肖虎在這個月裡有可能透過一些出人意料的途徑，讓自己的財務狀況獲得額外提升。在這股財運暖流中，虎的狂撈一筆計畫或許將在12月達到高峰。

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