弘仁會大哥「王陽明合照慶生」身價20億　1人20美元囚400豬仔

▲弘仁會大哥兼金主小宇專營詐欺博弈，號稱身家20億，日前藝人王陽明PO出兩人慶生合照。（圖／CTWANT提供，下同）

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曾是俄羅斯共和國之一，位在東亞跟西歐交界的小國喬治亞已成為新一代電詐大本營，早在今年6月間外交部示警將此地列為詐騙警戒區，有知情人士直指巴統市許多飯店已成為囚禁豬仔處所。其實，喬治亞今年9月才開放中國公民免簽入境且拒絕台灣護照，但詐團仍以「1人20美金」買通官員放行，沒有邦交，也讓我國警方難以出手救援豬仔、阻詐團。

據了解，竹聯幫仁堂弘仁會小弟小飛（化名），受不了被派到喬治亞管理豬仔，逃回台灣，他透露關押豬仔的地方正是電詐大本營巴統市、緊鄰黑海的三星級飯店Hotel Sanapiro薩納皮洛，裡面400名豬仔有台灣人有大陸人，完全複製柬埔寨詐團騙人抓人甚至管理豬仔之手法，如有豬仔逃跑詐團隨即報警，以《竊盜》栽贓，豬仔被抓到再被送返詐團，根本逃無可逃。

▲據了解，如有豬仔逃跑，詐團立刻報警並以竊盜罪栽贓，豬仔被抓回來後慘遭灌水、電擊棒毆打凌虐。

經查，喬治亞和台灣沒有邦交，拒絕持中華民國護照者入境，被列為對台灣不友善國家，但和中國為戰略夥伴關係，也是一帶一路計畫城市之一，今年9月11日，喬治亞總理加里巴什維利宣布「即日起給予中國公民免簽待遇」。台灣到此搭機至少16個小時以上，還得從鄰近的土耳其、俄國等地轉機抵達，詐團看準警方查緝困難，將之視為新大陸，而該詐團則以「1人20美金」買通關文書，將詐團幹部、豬仔運進喬治亞。

本刊調查，位在喬治亞西南邊的度假勝地巴統市，近年來成為電詐大本營， 1名中國博主親自拍片解密，直指市區的公主酒店賭場以及國立皇宮酒店，表面上是飯店，實際上詐團租下許多房間關豬仔、搞電詐，他也解釋，由於當地合法開設賭場，除了中國人大量湧入，江湖傳說包括緬甸四大家族以及新勢力家族「明家」，還有杜拜過來避風頭、台灣、湖南等團體均已搶進巴統市組織詐團大撈不義之財。

▲今年11月刑事局與馬來西亞警方合作，馬國警方搗破假檢警詐團大本營逮捕19人，遣返其中10人回台。

其實，今年6月外交部才針對喬治亞在內的高加索地區發布詐騙警戒，提醒國人小心，防求職淪豬仔事件再起，7月初記者化名前往「理想包網集團」應徵，該公司拿出精美簡介，表示為正派科技公司、有千名員工，升遷福利完整，主管表示喬治亞號稱歐洲的後花園，在旅遊勝地工作、高薪又能賺進人生第一桶金，以此洗腦記者。警方低調表示，從去年10月開始陸續收到喬治亞成詐團新據點消息，也鎖定該地區積極調查，發現當地目前仍以中國豬仔為多。

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