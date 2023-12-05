一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證　嘴巴開＝錢噴光

▲有漏財或破財面相者，小心存不到錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

回顧即將結束的2023年，才驚覺自己每天工作累得像狗卻都存不到錢嗎？命理專家湯鎮瑋特別分享從「7大面相特徵」判斷你是否有先天漏財或近期有破財危機，其中鼻孔外露、鼻頭長痘、鼻毛岔出、嘴巴開開、嘴角下垂、雙頰凹陷及眉毛印堂長痘痘等恐是你存不了錢的跡象，錢財在不知不覺中悄悄流失。

湯鎮瑋在YouTube頻道指出，當面臨破財、漏財危機時，面相上有「7大徵兆」可觀察：

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1.鼻孔外露、鼻頭上翹

鼻子在面相學中是「財帛宮」，本身鼻孔若屬於朝天鼻，正面就可以清楚看到鼻孔者，代表天生和存錢無緣，個性比較大方，建議不要和人有合作、投資往來。此外，若鼻孔外露又加上鼻頭微微上翹，屬於「天真鼻」，這種人看到喜歡的東西難以控制自身慾望、愛亂買，做事都是感性大於理性。鼻孔外露或有天真鼻，確實比較難存到錢。

2.鼻頭、鼻翼長痘

鼻頭在面相學中象徵賺錢的能力，鼻翼則是存錢能力，若最近鼻頭長痘，不管正中間或左右兩側，代表近期有破財危機，即使很想存錢，但鼻頭這顆痘痘恐害你被迫花錢，或有損財、遺失物品的可能，破財問題即將產生。

另外，若先天鼻翼布滿很多紅血絲，代表你對錢財沒有安全感，原因是開銷太大，可能必須負擔家庭開銷或肩負責任大，有些財務上的支出，導致錢財老是無法如願的存下來。

3.鼻子癢、鼻毛岔出

鼻孔很癢或有鼻毛岔出，意指花錢的慾望比較強，「手很癢」看到喜歡的東西就會控制不住，沒有節流讓錢財飛走。

▼有些人花錢慾望強，看到喜歡的就買，錢錢守不住。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.嘴巴沒事開開

嘴巴代表慾望來源，在面相學中也是「聚寶盆」、是一種財庫的象徵，嘴巴若經常沒事就打開，代表你「口大無收」，很容易被別人牽著鼻子走，容易失去自我判斷，很好被推銷和說服，錢財會因此噴光光，這也是沒有智慧的象徵，要特別留意。

5.嘴角下垂

嘴角較下垂者，性格會比較悲觀，凡事都往壞處想，錢財也特別容易流失。財神比較喜歡樂觀、正向的人。若屬於嘴角下垂者，建議要多微笑，把錢財給納進來，就能改善天生漏財的問題。

6.雙頰凹陷

在面相學中這代表「盜賊相」，表示你與人合作經常失利、大起大落，或較容易遺失東西。雙頰凹陷常在權益、金錢方面容易受損。

7.眉毛、印堂長痘痘

眉毛或印堂周圍長痘痘，代表最近容易因為煩心事情而產生壓力型消費，亂花錢、控制不住慾望，導致你存不到錢。

湯鎮瑋提醒，以上7大漏財特徵僅供參考，希望大家做好理財規劃，不管有錢沒錢都要多行善布施、累積福德，讓財運更加旺盛。