同業嗆正妹物理治療師「丟臉」　粉絲狂刷：勸你不要多管閒事

▲正妹物理治療師「米米」。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

正妹物理治療師「米米」日前爆紅，粉絲數從1.3萬高速成長到6萬。對此，有同業發文酸米米，「可以不要打著物治師的名號騙吃騙喝嗎」，讓網友看不下去反嗆。

有網友在臉書粉專「靠北復健」發文說，「那位叫米米治療師是不是想紅想瘋了啊，一個普妹而已整天露奶丟物治師的臉，可以不要打著物治師的名號騙吃騙喝嗎，大奶網美到處都是」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友不滿原PO亂發文攻擊米米。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）



網友看完紛紛留言，「不錯啊，漂亮」、「為了世界和平的治療師真偉大」、「真的有物理治療的效果，我的手腕橈側和尺側偏移靈活很多」、「本斥但大」、「展現自己的優勢礙到你什麼」、「她是位很好的眼睛治療師，我勸你少管閒事」。

也有人說，「你住海邊？我勸你少管閒事」、「不要多管閒事」、「不要鬧，還要欣賞」、「說人家普？人家至少可以世界和平啊」、「我覺得你這發言比較丟臉」。